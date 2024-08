Ciclista morre após bater em carro durante prova na Bahia; assista

Jaiane deixou o esposo, que também participa de eventos de ciclismo, e dois filhos pequenos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma ciclista de 37 anos, identificada como Jaiane Oliveira, morreu neste domingo, 28, após bater em um carro durante uma prova realizada no município de Baianópolis, na região oeste da Bahia.

O acidente foi registrado por populares que assistiam a competição. A colisão de Jaiane aconteceu na reta que antecedia a linha de chegada da disputa.

Leia mais

Carro invade loja de conveniência em posto e deixa feridos na Av. Paralela

Informações iniciais encaminhadas à reportagem do Portal A TARDE apontam que a ciclista teria colidido com outra participante e perdeu o controle da direção, batendo de frente com um veículo que estava estacionado no local.

Jaiane bateu a cabeça no acidente e ficou desacordada por conta do impacto. Os organizadores interromperam a prova e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e depois encaminhou a vítima para uma unidade de saúde na região, que constatou traumatismo craniano.

O corpo, após perícia, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passou por necropsia. Jaiane deixou o esposo, que também participa de eventos de ciclismo, e dois filhos pequenos que eram gêmeos.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Assista: