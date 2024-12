Ciclone pode provocar chuvas em mais de 90 cidades da Bahia

Ondas de até 3 metros podem atingir a costa sul da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Uma frente fria que vem se deslocando pelo Oceano Atlântico deve alcançar o sul da Bahia entre o final de sábado, 23 e domingo, 24. Mais de 90 cidades baianas estão com risco de chuvas intensas durante o final de semana. Veja a lista ao final da matéria.

De acordo com o meteorologista Giuliano Carlos, da Defesa Civil de Salvador(Codesal), a possibilidade do tempo chuvoso e a ventania serão consequências de um centro de baixa pressão, conhecido popularmente como ciclone. É um fenômeno raro nesta região, pois geralmente se forma mais ao sul, perto da Antártica.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos poderão chegar a 100 km/h no sul da Bahia, Vale do São Francisco e oeste do estado. Nesses locais, o acumulado de chuva também poderá atingir 100 mm/dia. Também há previsão de chuvas fracas a moderadas, principalmente entre o interior baiano e o norte de Minas Gerais.

Em Salvador, o domingo será de tempo instável, com possibilidade de chuvas fortes, acumulando cerca de 20 mm de precipitação.

Embora os impactos no continente não sejam grandes, o oceano deve ser mais afetado, com ventos de até 100 km/h e chuvas que podem acumular até 70 mm. Além disso, ondas de até 3 metros podem atingir a costa sul da Bahia entre sábado e domingo.

Confira cidades com alerta de chuvas intensas: