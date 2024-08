Cidade baiana abre concurso para preenchimento de quase 600 vagas

- Foto: Prefeitura de Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana vai realizar um concurso para o preenchimento de 592 vagas em diversos setores da administração pública. São oportunidades em áreas como Medicina, Arquitetura e Engenharia, com salários que chegam a R$ 3.306,28.

Os interessados podem se inscrever das 10h de quarta-feira, 31, até o dia 2 de setembro, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico, transmitir os dados pela internet e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os valores variam de R$ 65 para cargos de Nível Médio e Técnico, R$ 75 para Nível Superior e R$ 103 para o cargo de Procurador.

A responsabilidade pela execução do certame será do IBFC, à frente de todas as etapas do processo seletivo. O concurso terá provas objetiva e discursiva, ambas previstas para o dia 20 de outubro de 2024.

