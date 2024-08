Cidade baiana abre inscrições de concurso com quase 1.000 vagas

Provas estão previstas para acontecer no dia 20 de outubro - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Quem desejar uma vaga no serviço público já pode se preparar para um concurso que vai acontecer na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. A prefeitura está preparando um certame com vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As 233 vagas imediatas e 732 de cadastro reserva estão distribuídas em 66 cargos, com salário inicial de R$12.868.

Quem desejar se inscrever, precisa acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 6 de setembro e pagar a taxa de R$90, R$110, R$120 ou R$145 – dependendo do cargo pleiteado. As provas estão previstas para acontecer no dia 20 de outubro.