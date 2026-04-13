Cidade baiana cancela festas enquanto gestão firma contrato milionário

Erikson Silva (MDB) anunciou cancelamento do Pombal Folia e de todo calendário festivo do município - Foto: Reprodução

O prefeito de Ribeira do Pombal, Erikson Silva (MDB) anunciou o cancelamento do Pombal Folia e de todo o calendário festivo do município. O motivo alegado foi a queda na arrecadação e a instabilidade no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A medida, que atinge em cheio o comércio local e o setor de serviços, é apresentada pela gestão como um sacrifício necessário para garantir o funcionamento de hospitais e escolas.

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Contraste

O que causa estranheza na população, de acordo com denúncia recebida, é a elasticidade do orçamento municipal. Para o fomento cultural e o giro econômico das festas, o cofre está vazio. Para a construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, o recurso apareceu com rapidez.

O contrato com a empresa 'JSS Construções LTDA-ME', por exemplo, ultrapassou a marca dos R$ 2 milhões. O projeto, embora relevante para a infraestrutura administrativa, é questionado por comerciantes que esperavam o Pombal Folia para "honrar" compromissos financeiros.

Aliança

A gestão do atual prefeito de Ribeira do Pombal, Eriksson Silva, segue sob a forte influência do mentor político, o atual deputado federal Ricardo Maia (MDB).

Maia, que governou o município entre 2013 e 2020, consolidou Silva como sucessor natural, mantendo uma parceria que, se por um lado agiliza obras de infraestrutura, por outro, atrai o olhar atento de órgãos de controle e fiscalização.

Articulação e obras

No exercício do mandato, em Brasília, Ricardo Maia tem sido o principal canal de recursos para o município. O modelo de gestão compartilhada visa projetar a força do grupo político não apenas em Pombal, mas em toda a região, onde o clã Maia detém influência considerável — exemplo disso é a administração do primogênito, Ricardo Maia Filho, no município vizinho de Tucano.

Crivo

Entretanto, o capital político da aliança enfrenta o desgaste de denúncias de irregularidades. A administração de Eriksson Silva é alvo de investigações que apuram supostos esquemas em contratos públicos.

As investigações buscam determinar se o deputado mantém o controle de fato sobre licitações e contratos estratégicos na região, utilizando a influência política para beneficiar um círculo restrito de aliados e familiares.

A relação entre padrinho e afilhado político define o ritmo da cidade. Enquanto a prefeitura foca na entrega de serviços e na continuidade do projeto iniciado em 2013, a oposição e o Ministério Público acompanham os desdobramentos das suspeitas que pairam sobre o grupo.

Denúncias

Além do questionamento sobre a prioridade do gasto, o processo licitatório da nova sede da secretaria de Educação carrega uma mancha jurídica. O certame foi alvo de denúncias por supostas irregularidades apresentadas pela concorrente 'J.F.E Empreendimentos e Construções LTDA'.

Enquanto a prefeitura tenta explicar o apagão financeiro, o setor de hotelaria, bares e restaurantes de Ribeira do Pombal calcula os prejuízos. O cancelamento do calendário festivo interrompe um ciclo de circulação de capital que, historicamente, movimenta a economia da cidade no primeiro semestre.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ribeira do Pombal, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.