Cidades do interior celebram São Pedro com programação diversificada

Os festejos de São Pedro, celebrado hoje pela Igreja Católica, movimentam cidades e povoados nos quatro cantos do estado e fecham o mês de junho com programações que misturam a devoção religiosa e eventos populares. Além de manter as tradições de cada localidade, as celebrações atraem visitantes e movimentam a economia, principalmente nos segmentos de comércio e serviços.

Em Itabuna a 3ª edição do Ita Pedro vai até amanhã, na Arena Zé Cachoeira e tem hoje como principais nomes Gusttavo Lima, Pablo, Joelma, Dorgival Dantas e mais 10 atrações. Ao todo cerca de 40 atrações vão passar pelos palcos do local, que foi ampliado este ano, com estimativa de superar a marca de 400 mil pessoas nos quatro dias da festa.

De acordo com o prefeito, Augusto Castro, o Ita Pedro é o maior festejo dedicado ao santo no Brasil e já faz parte do calendário municipal. Pontuou sua relevância para manter as tradições e fortalecer a cultura popular, proporcionando lazer e entretenimento.

Castro destacou ainda a importância do evento para aquecer a economia formal e informal, não só a comercialização de produtos ou serviços diretamente ligados ao evento, mas também os locais de hospedagem e alimentação, o comércio de roupas e calçados, dentre outros.

Público infantil

Amanhã, a programação, denominada Ita Pedrinho começa às 14h e será toda voltada ao público infantil, encerrando a festa, que foi aberta na quinta-feira, 27. O evento terá, entre outras atrações, apresentações de Roblox, Pirulito e Paçoca, Vingadores kids, Teatro e Fantasia e Uz Bananoides.

Shows musicais e outras atrações culturais como quadrilhas juninas e brincadeiras típicas da época, se somam à variedade de opções gastronômicas, com destaque para a culinária nordestina, que seduz moradores e visitantes.

A festa na cidade é promovida pela prefeitura e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), que nesta edição homenageiam o artista Clóvis Leite (Kocó), falecido em fevereiro deste ano. A alusão ao seu nome se deve à grande contribuição para a cultura e arte locais, marcando diferentes gerações, como proprietário e vocalista da Banda Lordão.

No outro lado da Bahia, a 3ª edição do Arraiá LEM, em Luís Eduardo Magalhães, tem cinco dias de programação e só termina no dia 02 de julho. A previsão dos organizadores é ultrapassar o público de 100 mil visitantes de 2023, com a proposta de oferecer momentos de diversão para toda a família.

Segundo o prefeito Junior Marabá, a expectativa de sucesso está se concretizando, “porque o Arraiá de LEM tem se consolidado como um grande evento, em número de dias, qualidade das atrações e na contribuição para fomentar a nossa economia, gerando emprego e renda na nossa cidade”, disse animado.

Marabá enfatizou que além dos artistas renomados, a grade do festejo é composta por mais de 30 atrações locais, como forma de valorizar também os músicos e cantores da terra, para fortalecer o segmento.

Hoje, o principal nome de destaque será Vitor Fernandes e amanhã Gusttavo Lima. Na segunda-feira,01,vai prevalecer o tradicional forró com Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon. Já o feriado de terça-feira será marcado pelas apresentações das quadrilhas juninas, um atrativo a mais para a população, e grupos musicais da cidade.

Com acesso gratuito e as entradas controladas pelas forças de Segurança, o evento acontece em uma área de 40 mil metros quadrados, no espaço ao lado o Mercado do bairro Santa Cruz. Decorado com inspiração nas xilogravuras de imagens nordestinas, o Arraiá LEM também conta com praça de alimentação e gastronomia típica dos festejos juninos.