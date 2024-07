Cigano é brutalmente assassinado na Bahia; motivo chama a atenção

Charles foi morto com tiros de metralhadora ao ser deixado ajoelhado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cigano Charles de Oliveira Rodrigues recebeu uma rajada de tiros, nesta segunda-feira (8), na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Com 32 anos, a vítima morreu na Rua Pedro Francisco Barreto, no Centro. Ele tinha como objetivo fazer a cobrança de uma dívida a uma pessoa.

Mesmo com a ideia determinada, a vítima não esperava que já havia uma encruzilhada armada para ele na Praia do Dendê, perto da BR-101.

Abordado por suspeitos dentro de seu carro, modelo Fiat Toro, Charles foi fuzilado com uma metralhadora ao ser deixado ajoelhado.

Ainda não há informações sobre a autoria do homicídio, que é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), assim como a motivação. Em contrapartida, o veículo e os pertences do homem foram mantidos na localidade.

