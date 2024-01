Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na Bahia | A TARDE

Um grave acidente envolvendo uma carro e uma carreta resultou na morte de cinco pessoas da mesma família. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 17, na -116, em um trecho da cidade de Milagres. As vítimas foram pai, mãe e os três filhos.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 554, por volta das 20h30. Todas as vítimas estavam no carro de passeio.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais informações e aguarda resposta.