'Circuito dos Licoreiros': onde provar a tradição junina em Cruz, SAJ e Amargosa

O licor, um dos maiores símbolos do São João baiano, segue como presença indispensável nas celebrações juninas e também movimenta a economia de diversas cidades do interior. Em municípios do Recôncavo e de outras regiões da Bahia, a produção artesanal da bebida reúne tradição familiar, receitas passadas de geração em geração e sabores que fazem parte da cultura local.

Entre Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Amargosa, produtores mantêm viva essa tradição, apostando tanto nos sabores clássicos, como jenipapo, tamarindo e maracujá, quanto em versões mais inovadoras. Nos últimos anos, os licores cremosos ganharam espaço entre os consumidores e aparecem como uma das apostas para o São João de 2026.

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Cruz das Almas

Licor Andaraí

Na Fazenda Andaraí, às margens da BR-101, o produtor Evandro Couto mantém uma tradição familiar que atravessa mais de três décadas. A história começou ainda na juventude, quando decidiu preparar um licor de passas inspirado nas receitas feitas pela mãe.

“Tudo começou quando concluí o segundo grau junto com três colegas. Resolvi fazer um licor para a gente comemorar. Minha mãe já fazia licor há muitos anos e me ensinou a receita. Nós tomamos, os amigos gostaram e começaram a pedir mais. Depois passei a presentear outras pessoas e, aos poucos, a procura foi crescendo. Tudo começou com o licor de passas”, relembra.

Foto: Reprodução

Atualmente, a produção envolve diferentes integrantes da família e transformou a fazenda em um verdadeiro ponto de visitação para quem deseja conhecer o processo artesanal e degustar os sabores produzidos no local.

Para 2026, Evandro mantém expectativas positivas em relação às vendas durante o período junino. Apesar disso, afirma que a principal preocupação continua sendo a qualidade do produto.

“Todo ano esperamos melhorar, mas nosso objetivo não é vender muito. O mais importante é manter a qualidade e receber o reconhecimento dos clientes. Hoje, esse elogio vale mais para mim do que o dinheiro”, destaca.

Os sabores mais procurados seguem sendo os tradicionais:

Jenipapo;

Tamarindo;

Maracujá;

Cajá;

Passas.

As garrafas custam entre R$ 10 e R$ 17, dependendo do sabor.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os cremosos também cresceram nos últimos anos, mas, segundo Evandro, o público da região ainda prefere os sabores tradicionais.

Endereço e degustação

A Fazenda Andaraí está localizada às margens da BR-101, na zona rural de Cruz das Almas. O espaço é aberto à visitação e recebe turistas e moradores interessados em conhecer a produção artesanal, além de comprar e degustar os licores produzidos no local.

Licor Maria Chita

Criado em 2019 pela produtora Camila, o Licor Maria Chita já se consolidou no mercado de licores artesanais de Cruz das Almas. A marca nasceu com a proposta de oferecer uma bebida mais suave, utilizando vodka na produção para realçar o sabor das frutas e reduzir a sensação alcoólica mais intensa.

“Começou com o intuito de fazer uma bebida que não fosse muito forte, como as pessoas daqui costumam dizer, um licor que não descesse queimando no esôfago”, explica a produtora.

Foto: Reprodução

A produção teve início com um investimento de apenas R$ 200 e três sabores. Com o passar dos anos, o produto ganhou espaço entre moradores e turistas, tornando-se uma referência durante o período junino na cidade.

Para 2026, Camila mantém expectativas positivas e acredita em um aumento das vendas, impulsionado pelo reconhecimento conquistado pela marca ao longo dos anos.

A expectativa para as vendas de 2026 é sempre as melhores.

“As expectativas são sempre as melhores. Começamos a produção no final de março e as vendas no início de abril. A cada ano ficamos mais conhecidos e isso só mostra que o licor é bom. Hoje, muita gente já vem de fora procurando nossos produtos, e nós recebemos todos da melhor forma possível”, afirma.

Foto: Reprodução

Hoje, os sabores mais vendidos são:

Maracujá Trufado;

Morango Trufado;

Cappuccino;

Doce de Leite;

Chocolate Cremoso;

Delícia de Abacaxi;

Amendoim.

A garrafa custa, em média, R$ 40.

Endereço e degustação

O espaço funciona na Rua da Estação, um dos pontos mais movimentados do São João de Cruz das Almas. Segundo Camila, o local recebe decoração temática junina, degustação gratuita e espaço para fotos.

Para mim é gratificante ver a reação de cada um quando eles provam é muito bom, muito bom mesmo

Santo Antônio de Jesus

KZA do Licor

Com origem em 1987, a KZA do Licor se consolidou como uma das referências na produção de licores artesanais do Recôncavo Baiano. A marca nasceu a partir das receitas de Dona Nilda e Seu Pedro e, ao longo dos anos, manteve a tradição familiar, apostando em sabores clássicos e versões cremosas que conquistaram consumidores de diferentes regiões.

Segundo Carly Chesma, genro dos fundadores e responsável comercial da marca, a trajetória da empresa está diretamente ligada às tradições juninas da Bahia.

Foto: Reprodução

“O que começou de forma familiar foi conquistando espaço entre amigos, famílias e visitantes, até se tornar uma referência para quem vive o São João e aprecia um bom licor. Hoje, a KZA do Licor carrega esse legado, mantendo a essência artesanal e o sabor que atravessa gerações”, afirma.

Expectativa para 2026

Com a aproximação dos festejos juninos, a expectativa para 2026 é positiva. Carly explica que a preparação para o período começa meses antes, com reforço da produção e planejamento do atendimento.

“O licor faz parte da tradição cultural da Bahia e, especialmente, do Recôncavo. Nossa preparação começa com antecedência, reforçando a produção, organizando estoque e atendimento para receber tanto os clientes da cidade quanto quem vem de fora em busca daquele sabor que já virou tradição”, destaca.

A expectativa é sempre atender bem e fazer parte da celebração de milhares de pessoas

Sabores mais procurados

Entre os sabores mais procurados pelos clientes, o licor de jenipapo ocupa posição de destaque e já se tornou uma marca registrada da casa.

“Os sabores mais procurados variam conforme o gosto de cada cliente, mas os tradicionais sempre têm um espaço especial, ao lado dos cremosos, que conquistaram muita gente ao longo dos anos. Alguns sabores acabam se tornando verdadeiros queridinhos do público, como o de jenipapo”, explica Carly.

Foto: Reprodução

Os preços variam de acordo com o sabor, o tamanho da garrafa e a apresentação escolhida. Por isso, a orientação é consultar diretamente a loja para conhecer as opções disponíveis durante o período junino.

Onde fica?

A KZA do Licor funciona durante todo o ano em Santo Antônio de Jesus, na Rua Antônio Fraga, nº 326. "Além da venda direta ao consumidor, o espaço recebe visitantes interessados em conhecer os sabores produzidos pela marca e escolher o licor que mais combina com o seu gosto", conta Carly.

Licor Dona Maria

Também em Santo Antônio de Jesus, a marca Dona Maria acumula 11 anos de atuação na produção artesanal de licores. A história começou quando a proprietária, Franciane Abreu, conhecida como Anne, ajudava a ex-sogra na fabricação da bebida. Com o crescimento das vendas, recebeu o incentivo para criar a própria marca e seguir de forma independente.

“Comecei fazendo licor ajudando minha ex-sogra. Como as vendas foram dando certo, ela me incentivou a desenvolver minha própria marca e seguir meu caminho. Foi assim que nasceu a Dona Maria”, conta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Expectativa para 2026

Para o São João de 2026, a expectativa é de crescimento nas vendas. Segundo Anne, a movimentação já é superior à registrada no mesmo período do ano passado.

“A expectativa é que as vendas aumentem. Este ano tem Copa do Mundo e as programações de São João em Santo Antônio de Jesus estão muito boas. Já estou percebendo uma procura maior do que no ano passado”, afirma.

Além das vendas por delivery, a produtora também recebe clientes em casa para retirada dos produtos. Durante o período junino, o espaço ganha decoração temática e se transforma em um ponto de encontro para moradores e visitantes.

“Eu deixo o ambiente decorado, as pessoas gostam de tirar fotos, experimentar os sabores e conhecer um pouco mais da produção”, explica.

Sabores mais procurados

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo Anne, o sabor mais vendido entre os tradicionais é o jenipapo, enquanto o maracujá com chocolate lidera entre os cremosos.

Preços

Tradicionais: R$ 35 o litro;

Cremosos: entre R$ 50 e R$ 55 o litro.

Endereço e degustação

O Licor Dona Maria funciona na Rua Tiradentes, nº 77, Centro de Santo Antônio de Jesus. O espaço recebe visitantes para retirada dos pedidos, degustação e registros fotográficos durante o período junino.

Amargosa

Licor Trufado da Rosana

Em Amargosa, um dos destinos mais procurados da Bahia durante o São João, os licores cremosos também conquistaram espaço entre os consumidores. Desde 2018, Rosana produz artesanalmente o Licor Trufado da Rosana, negócio que surgiu inicialmente como uma alternativa para complementar a renda da família.

“Percebi que muitas pessoas procuravam licores cremosos e resolvi investir nesse mercado. Desde o início, a ideia foi oferecer um produto artesanal, com qualidade e sabor diferenciado”, conta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Expectativa para 2026

A produtora mantém uma visão otimista para o período junino deste ano. Segundo ela, a procura pelos produtos começa meses antes dos festejos.

“A expectativa é sempre muito positiva. Já tenho uma clientela consolidada e, antes mesmo do início da produção, os clientes já perguntam quando os licores estarão disponíveis”, afirma.

Sabores mais procurados

A marca trabalha exclusivamente com versões cremosas e trufadas.

Entre os sabores oferecidos estão:

Maracujá;

Chocolate;

Paçoca;

Ninho com morango;

Café.

Os campeões de vendas são:

Maracujá;

Ninho com morango;

Café.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Preços

Garrafa de 500 ml: R$ 23;

Garrafa de 1 litro: R$ 40.

Endereço e degustação

Rosana realiza as vendas por encomenda, com retirada diretamente em sua residência, na Rua da Àguia, 15. Os clientes costumam degustar diferentes sabores antes da compra.

“Quando o cliente vem buscar o pedido, geralmente experimenta outros sabores. Muitas vezes acaba ficando em dúvida sobre qual levar”, brinca.

Além da venda direta ao consumidor, a produtora também trabalha com revendedores e divulga os produtos pelas redes sociais.

Licor Caldas

Também em Amargosa, o Licor Caldas mantém viva uma tradição familiar que atravessa gerações. A produtora Edvany Caldas conta que aprendeu a fazer licor ainda na infância, observando o avô preparar a bebida para os festejos juninos utilizando frutas da própria região.

“Eu via meu avô fazendo licor para servir durante o São João e aquilo despertava minha curiosidade. Ele trabalhava com as frutas em infusão e eu fui aprendendo aos poucos. Comecei fazendo para consumo da família e, com o tempo, os amigos passaram a pedir. A procura foi crescendo e eu comecei a produzir para vender”, relembra.

Foto: Reprodução

O que começou com pequenas quantidades e poucos sabores se transformou em uma produção que hoje inclui licores tradicionais e cremosos. Segundo Edvany, a bebida já ultrapassou as fronteiras da Bahia e passou a ser procurada por visitantes que levam os produtos para diferentes regiões do país.

Expectativa para 2026

Para o São João de 2026, a expectativa é de crescimento expressivo nas vendas.

“Acredito que este ano vamos vender o dobro do que vendemos em 2025. O licor tem sido muito bem aceito e cada vez mais pessoas procuram nossos produtos”, afirma.

Sabores mais procurados

Os sabores tradicionais continuam liderando a preferência dos consumidores. Entre eles, os mais vendidos são jenipapo, tamarindo e jabuticaba.

Além dos tradicionais, a produtora também trabalha com versões cremosas, que vêm conquistando espaço entre os clientes nos últimos anos.

Foto: Reprodução

Preços

Tradicionais: R$ 25;

Cremosos: R$ 35.

Endereço e degustação

Quem visita os pontos de venda pode experimentar os sabores antes de escolher. O Licor Caldas possui ponto de entrega na Avenida ACM, nº 572, em Amargosa, além do Sítio Cantinho dos Oliveira, localizado na rodagem da Urbis 2. A marca também realiza entregas para Salvador e outras cidades por meio de contatos feitos pelas redes sociais.

Como transportar licores com segurança

Quem pretende levar licores na bagagem após visitar os destinos juninos deve adotar alguns cuidados para evitar vazamentos e quebras durante o trajeto: