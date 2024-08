Clientes 'fakes' são alvos de operação da PF em Salvador

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

Duas pessoas investigadas por estelionato circunstanciado e associação criminosa majorada foram alvos da operação 'Destinatário Irreal' da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar da Bahia, nesta terça-feira, 20. Agentes da PF e policiais do Bope e Patamo/Choque cumpriram mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nas cidades de Salvador, Santos e Praia Grande (SP).

Segundo a PF, no dia 19 de fevereiro, um dos homens presos na operação havia recebido na agência dos Correios da cidade de Simões Filho, mediante apresentação de documento falso.

Durante as investigações, a polícia informou que outra entrega de objeto postal, no dia 5 de março, seria realizada em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Após receber a denúncia, realizaram a prisão em flagrante do criminoso.

A corporação ainda ressaltou que o suspeito "chegou a ser beneficiado pela liberdade provisória na audiência de custódia, de tal maneira que, com o avançar das investigações, ele foi preso hoje com mandado de prisão preventiva, juntamente com outro participante das ações delituosas".

A investigação continuará para apuração de outros envolvidos. Se condenados pelos crimes cometidos, os investigados pegarão penas máximas que, somadas, podem chegar a 11 anos de reclusão.