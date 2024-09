Cobra é encontrada dentro de bebedouro em escola de Feira de Santana

Apesar de poder atacar, o animal não é venenoso - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

Uma cobra foi encontrada dentro de uma escola municipal na cidade de Feira de Santana, na região centro-norte do estado da Bahia. O animal foi encontrado na última terça-feira, 27, atrás do bebedouro localizado na instituição de ensino.

A situação aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Manoel de Christo Planzo, que fica localizado no bairro de Campo do Gado Novo. Após ser localizada por funcionários da escola, a cobra ainda teria entrado dentro do bebedouro.

Leia mais

O corpo de bombeiros foi acionado e capturaram a cobra, que foi identificada como da espécie Philodryas nattereri, conhecida popularmente como “corre-campo”. Apesar de poder atacar, o animal não é venenoso.

Informações preliminares apontam que o motivo da cobra ter chegado até ali foi a quantidade de mato presente no terreno da escola, local propício de aparecer animais peçonhentos.

A coordenação da instituição havia feito um ofício solicitando a capinação, entretanto, o problema não foi resolvido.