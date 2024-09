Susto! Convidados ficam em choque ao abrir filtro de piscina de festa

Falcão ficou preso em filtro de piscina - Foto: Sierra Wildlife Rescue

Moradores de uma casa no Condado de El Dorado, na Califórnia, Estados Unidos, tomaram um grande susto durante uma festa com convidados. Eles perceberam que tinha algo errado com o filtro da piscina e foram investigar o motivo.

Acreditando que um sapo ou até uma cobra estivesse lá dentro, o que é comum acontecer, eles tiveram uma surpresa quando abriram o filtro: o que impedia o perfeito funcionamento do equipamento era um enorme falcão-de-ombros-vermelhos.

Como naquele dia a temperatura chegava a quase 43 ºC, é provável que a ave tenha ido se refrescar na piscina e, com as penas molhadas, não conseguiu mais voar, sendo, por azar, sugado pelo filtro. Os amigos, rapidamente, chamaram o resgate.

| Foto: Sierra Wildlife Rescue

A equipe de resgate de animais Sierra Wildlife Rescue (SWR) foi acionada, e enquanto eles não chegavam, os amigos não mexeram no falcão e ainda colocaram a tampa do filtro no lugar para evitar que a ave ficasse exposta ao sol.

Em entrevista ao The Dodo, Debbie Buckles, presidente da SWR, aconselhou que, se encontrar um animal preso no filtro, não há problema em tentar libertá-lo por conta própria.

A profissional orientou a usar luvas grossas ou luvas de forno para lidar com o animal, removendo-o para um local seco até que o resgate chegue.

“Durante a remoção do falcão do filtro da piscina, [ele] não estava respondendo, estava extremamente cansado e encharcado”, disse Debbie.

Santuário

No santuário, para ajudar o falcão a se secar, a equipe contou com o auxílio de um secador. “Usando a baixa velocidade de um secador de cabelo e um toque muito suave, cada pena foi cuidadosamente separada e alisada. O falcão conseguiu se aquecer novamente e ter [suas] penas restauradas”, disse Debbie.

| Foto: Sierra Wildlife Rescue

Após isso, ele foi alimentado, tomou antibiótico, e em poucos dias, já estava completamente recuperado, mostrando todo o esplendor de sua espécie.

Em duas semanas, o falcão estava preparado para voltar à natureza. “Enquanto o socorrista colocava as luvas e segurava o falcão em direção ao céu, [ele] sentou-se por um momento na luva, observando os arredores. Então, o falcão olhou nos olhos do socorrista como se dissesse ‘obrigado’, e então levantou voo”, disse Debbie.