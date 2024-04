Codeba quer investir na infraestrutura de portos, diz Antonio Gobbo | A TARDE

O diretor-presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), Antonio Gobbo, anunciou nesta terça-feira, 2, ações de melhorias na autoridade portuária, presente em Salvador, Ilhéus e Aratu-Candeias. Entre elas, a da execução orçamentária para investimentos na infraestrutura terrestre, marítima e da administração contratual.

“Nós temos hoje os portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, que são emblemáticos no Brasil, e que têm a possibilidade de se transformar em grandes hubs logísticos e desempenhar um papel muito mais importante no desenvolvimento. É um papel fundamental na economia da Bahia”, aponta o diretor-presidente que realizou uma visita institucional no Grupo A TARDE.

Ainda segundo Gobbo, as medidas de infraestrutura devem ser realizadas a partir da melhoria do planejamento da companhia, das ações estratégicas e táticas de logística nos transportes das cargas.

“Isso deve permitir que sejam realizados contratos melhores, que a execução orçamentária seja melhor realizada e possa devolver os investimentos em infraestrutura que são requeridos com a qualidade necessária para manter um alto nível de eficiência. Vamos aumentar a eficiência dos portos e, para isso, é necessário planejamento e boa gestão”, explica ele.

A Codeba anunciou também a sua participação na Bahia Farm Show 2024, um dos maiores eventos de tecnologia agrícola do estado. Segundo o presidente, a companhia está participando de eventos que possibilitem investimentos a partir ampliação da venda dos portos.

“Bahia Farm Show é um evento emblemático. Na verdade, a autoridade portuária tem que vender os portos da Bahia. É importante que a produção baiana possa ser ampliada através dos portos, então neste sentido, nós estamos vendo eventos de mineração no exterior, eventos logísticos internacionais, todos voltados à venda de ativos portuários baianos no Brasil e no exterior”, explica Gobbo.

Estiveram presentes na visita institucional Antonio Gobbo, diretor-presidente da Codeba; João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE; Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE; José Demétrius Silva Moura, diretor empresarial e de relação com o mercado da Codeba; Luiz Humberto Lisboa Castro, diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da Codeba; Ricardo Bertelli, gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho; e Mateus Ribeiro, assessor de imprensa da Codeba.

