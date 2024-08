Cofre de igreja é arrombado e somem R$ 30 mil em dízimos

Cofre foi encontrado abandonado e vazio em uma área de mata - Foto: Divulgação

Um cofre com aproximadamente R$ 30 mil foi furtado de uma igreja, na madrugada desta quarta-feira (14), no município de Buerarema, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, um pastor da Igreja Assembleia de Deus denunciou o sumiço do objeto onde eram depositados dízimos e ofertas dos fiéis e relatou que o local havia sido arrombado. De acordo com o líder religioso, o valor seria utilizado na reforma do templo.

A PM, em ação conjunta com a Polícia Civil, fez rondas na região, mas não localizou nenhum suspeito. O cofre foi encontrado abandonado e vazio em uma área de mata, em uma das margens da BR-101, próximo ao Portal da Cidade.

As polícias acharam também, ao lado do cofre, um carrinho de mão, provavelmente utilizado pelos bandidos para transportar o objeto.