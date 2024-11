Colisão entre dois veículos deixa cinco pessoas feridas na Bahia

Ainda não se sabe o que provocou a colisão - Foto: Brigada Anjos Jacuipenses

Uma colisão entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave, na tarde deste sábado, 9. O acidente ocorreu na BA-120, entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité, a cerca de 200 km de Salvador.

Segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que prestou os primeiros socorros, um carro de passeio bateu contra uma caminhonete de empresa, que acabou tombando às margens da pista, enquanto o outro automóvel capotou. Ainda não se sabe o que provocou a colisão.

Na caminhonete, que transportava farelo, estavam um homem e uma mulher, ambos projetados para fora da cabine devido ao impacto. O homem sofreu fraturas graves, incluindo uma no fêmur, além de suspeita de traumatismo craniano, e foi levado em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe pelos socorristas voluntários. As informações foram obtidas pelo G1 Bahia.

Os ocupantes do outro veículo envolvido no acidente tiveram ferimentos leves. Nenhuma das vítimas teve o nome divulgado. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.