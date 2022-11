Colunismo social baiano perde elegância de July

A jornalista July Isensée, colunista de A TARDE por quase 60 anos, faleceu na quinta-feira, 3, em Salvador, vítima de acidente vascular cerebral. Julieta Miranda Isensée ingressou no jornal em março de 1963 e foi ao longo desta trajetória uma das principais colunistas sociais da Bahia. O sepultamento está previsto para o final da manhã de hoje (11h30), no cemitério Jardim da Saudade (Brotas).

A coluna de July em A TARDE se tornou referência durante décadas e a morte dela deixa o jornalismo baiano em luto. Sobrinha de July e colaboradora da coluna nos últimos anos, Alexandra Isensée afirma que a tia deixa um modelo de jornalismo e ética profissional.

"Ela me levou e incentivou a escolher a mesma profissão, que desempenho com amor e dedicação, como ela sempre o fez, até o mês passado, ao longo de toda a vida", afirmou Alexandra, que compartilha ainda memórias com a tia.

"Me lembro perfeitamente, quando criança, me levava para a sala dela no antigo prédio de A TARDE, na Praça Castro Alves, que ela amava, e me apresentava a toda a Redação, como ao querido mestre e amigo, Jorge Calmon (ex-Diretor de Redação de A TARDE), e à família Simões".

Alexandra ressalta, ainda, que, em 2023 seriam comemorados os 60 anos de colunismo social e jornalismo, no mesmo jornal e na mesma função. "Ela permanecerá nas nossas lembranças, mentes e corações, e de milhares de pessoas, sobre quem ela escreveu, divulgou e apoiou", emociona-se.

Depoimentos

A jornalista e escritora Suzana Varjão, que foi editora do Caderno 2 de A TARDE por uma década, destacou a importância da colunista. "A sensação que tenho, com o passar dos anos, é de estar caminhando sobre um vasto areal. Enquanto firmo pegadas à frente, vejo outras apagando-se, atrás. E uma das marcas que compõem minha trajetória profissional acaba de desaparecer. Vá em paz, querida July. Aprendi com você, entre outras tantas coisas, a respeitar o diferente, a valorizar o que não é espelho. Obrigada!".

A artista plástica Maria Adair externou o sentimento de perda. "Hoje, o jornal A TARDE está de luto, July foi morar em outras paragens, estou muito sentida. O trabalho que ela fez é de grande relevância para a Bahia. Tenho guardada uma boa coleção do cabeçalho da página dela. Meus sentimentos para o jornal".

O jurista Taurino Araújo diz que a chamava de "grande July", uma forma de tratar "essa personalidade superlativa, absoluta e sintética de Julieta Isensée que por quase 60 anos registrou com muita seriedade e competência a vida social da Bahia de Todos-os-Santos e do jet set que, ao longo de todo esse tempo, passou a ser denominado grand monde, alta-roda, colunáveis, socialites etc. Saiu na Coluna de July é verdade!". Ele conta que cresceu na cidade de Ubatã "ouvindo falar da Dona July, imortalizada pela Ótica Ernesto, no jingle de Walter Queiroz, e nesse Jornal A TARDE".

Mauricio Cruz Lopes, presidente da Odebrecht Engenharia & Construção (OEC), encaminhou mensagem solidária: "É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de July, grande referência do jornalismo social, que viverá para sempre em nossas memórias pela trajetória única, marcada pelo carisma, competência e credibilidade. Recebam nossas sinceras condolências pela perda. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade".