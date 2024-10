Com 1.587, Bahia concentra o maior número de pizzarias do Nordeste

Comida é uma das preferidas do brasileiro - Foto: Divulgação

A Bahia é o estado com maior número de pizzarias do Nordeste. É o que aponta o estudo desenvolvido pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), que contabilizou com 1.587 unidades ativas.

No ranking nacional, a Bahia aparece na sétima posição, com um crescimento de 12,55% no último ano. No geral, o estado concentra 4,65% das operações em funcionamento em todo o país.

Em relação às capitais, a cidade de Salvador está posicionada em 7° lugar, com 3,65% das pizzarias ativas nestes municípios, com 427 unidades. Apesar dos índices expressivos, o levantamento contabiliza apenas empresas autodenominadas como “pizzaria” na Razão Social/Nome Fantasia, com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 56, dos seguintes portes: ME, EPP e LTDA.

Mesmo com a ausência dos dados, o estado computou a abertura de 177 novos estabelecimentos, o que evidencia a potencialidade do mercado no Brasil, que registrou um crescimento de 11,55% em todo o país, com um total de 3.500 novas unidades.

De acordo com Leandro Goulart, presidente da Apubra, o mercado baiano segue aquecido, principalmente com o crescimento do número de pizzarias na localidade.

“É muito importante observarmos a ascensão do setor no estado, principalmente a partir do amplo crescimento do Nordeste, que se mostrou uma das regiões mais promissoras para a abertura de novos negócios pelo segundo ano consecutivo. A evolução do estado da Bahia no levantamento reforça as possibilidades que o setor oferece para os investidores do ramo”, afirma.