Com investimento de R$ 18 mi, Governo da Bahia entrega 68 ambulâncias | A TARDE

O Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), entregou nesta quarta, 8, mais 68 ambulâncias para municípios de diferentes regiões. A entrega aconteceu na sede da Sesab, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, de prefeitos e deputados que destinaram emendas parlamentares para viabilizar a entrega dos veículos, avaliados em R$ 269 mil, cada.

Totalizando um investimento superior a R$ 18 milhões, as ambulâncias irão beneficiar 66 municípios baianos, como explicou o governador Jerônimo Rodrigues.

“Elas fazem parte de uma estratégia de dar o conforto às pessoas que precisam ser transportadas, dentro do território. O conforto e o tamanho delas são suficientes para isso. Nós estamos fazendo uma grande estratégia de saúde, de fortalecimento, tanto da parte física dos hospitais, policlínicas, parceria com os municípios em reforma e ampliação de hospitais municipais, equipamentos para que a rede municipal possa fazer o seu papel. E outra ação importante aqui, dessa vez, em parceria com os parlamentares, federais e estaduais, especialmente os estaduais. Nós temos outra etapa que está prestes a chegar, em parceria com o governo federal, que são as ambulâncias de Samu”, explicou o governador.

A secretária da Saúde destacou que as ambulâncias vão aumentar a capacidade dos municípios para deslocar seus pacientes, qualificando a assistência prestada e ajudando a otimizar o fluxo de pacientes regulados através da Central Estadual de Regulação (CER).

"É muito importante destacarmos o papel crucial que os veículos têm no processo de regulação através da remoção dos pacientes. Quando o paciente é regulado e não precisa de assistência de UTI, ele é feito pelo município. A gente disponibiliza vaga, ele pega o paciente que está no hospital municipal, por exemplo, e encaminha para o hospital de média e alta complexidade. Então, isso ajuda os prefeitos. O governador também priorizou a parceria com os deputados para emendas parlamentares que estão ajudando a viabilizar mais essa conquista para a saúde da Bahia", explicou Santana.

Os municípios contemplados são: Água Fria, Alagoinhas, Andaraí, Aurelino Leal, Barra do Mendes, Barreiras, Barro Preto, Bom Jesus da Lapa, Camacã, Campo Formoso, Cândido Sales, Caravelas, Casa Nova, Cícero Dantas, Conceição da Feira, Conceição do Coité, Condeúba, Coronel João Sá, Dias D`Ávila, Esplanada, Eunápolis, Feira da Mata, Feira de Santana, Ibicoara, Ibicuí, Ibotirama, Ipirá, Iraquara, Irecê, Itabuna, Itagi, Itatim, Itiúba, Ituberá, Jequié, Jeremoabo, Juazeiro, Lauro de Freitas, Lençóis, Licínio Almeida, Macajuba, Macaraní, Malhada, Miguel Calmon, Monte Santo, Nova Fátima, Nova Viçosa, Novo Horizonte, Paratinga, Planalto, Pojuca, Prado, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rodelas, Santanópolis, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Sátiro Dias, Senhor do Bonfim, Serra Dourada, Sítio do Mato, Valença, Varzedo, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

Mais entregas em breve

Somente no período entre 2022 e 2023, 363 ambulâncias foram entregues para reforçar a saúde nos municípios baianos. Ao todo, as entregas representam um investimento superior a R$ 86 milhões. Nos próximos meses, a expectativa é que sejam entregues mais ambulâncias tipo picape 4x4, além de veículos que serão destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Temos a expectativa de mais cerca de 100 ambulâncias adquiridas também por meio de emendas parlamentares, ou seja, mais um investimento de cerca de R$ 20 milhões ainda esse ano. Além disso, também prevista a entrega de 47 unidades do Samu, que são ambulâncias que serão oferecidas pelo Governo Federal visando a expansão da rede Samu na Bahia. Ficamos muito felizes de fazer o fortalecimento da rede, permitindo que façamos esse transporte dos pacientes de forma cada vez melhor", destacou a Roberta Santana.