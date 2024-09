Com 'Riqueza de Gerações', A TARDE Play fica em 2º lugar no Prêmio Sebrae

Equipe do A Tarde Play recebendo premiação - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Aconteceu, na noite desta terça-feira, 10, na sede do Sebrae, no bairro do Costa Azul, em Salvador, a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A equipe do A Tarde Play foi finalista e ficou em segundo lugar na categoria vídeo com o trabalho intitulado 'Riqueza de gerações: 6 décadas de histórias e transformações da Feira de São Joaquim'.

A coordenadora do A TARDE Play, Laís Rocha, disse estar bastante feliz com essa conquista e pontuou que o trabalho feito na Feira de São Joaquim foi educativo e grande importância, já que o estabelecimento é um grande símbolo para a capital baiana.

"Fomos para Feira de São Joaquim, que nesse ano celebra 60 anos de existência. Conhecemos alguns personagens e o título do trabalho diz muito, porque a gente quis mostrar riqueza de gerações. Então entrevistamos um artesã de ONU, que vem de uma geração onde todas trabalham na feira. Fizemos uma produção audiovisual educativa, falando da importância da formalização, do trabalho formalizado num ambiente que, muitas vezes, as pessoas não estão formalizadas, não têm acesso a essa formalização", disse.

O evento contou com o painel “A imprensa e o jornalismo a serviço do desenvolvimento da Bahia”, e teve como como convidados o head de conteúdo digital do Grupo A Tarde, Rafael Sena; a diretora de Jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti; o jornalista fundador do Bahia Econômica, Armando Avena; e o diretor-presidente da Tribuna da Bahia, Walter Pinheiro.

