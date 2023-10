Com verão próximo, Bahia projeta novo aumento no turismo náutico

Uma das principais ferramentas de fomento para a economia da Bahia, o Dia Mundial do Turismo é celebrado nesta quarta-feira, 27. Para melhor compreender e explicar o potencial do estado na estratégia de atrair novos visitantes, o Portal A TARDE entrou em contato com empresas privadas e públicas, além de guias e viajantes, que ajudaram a elucidar o tema e projetaram mais uma boa temporada de verão nos destinos turísticos mais procurados em Salvador e no interior, com foco também em diferentes pontos da Baía de Todos os Santos.

Com grande capacidade turística, a Bahia já se prepara para receber novos visitantes na temporada de verão de 2023/2024. Marcado por belezas naturais marítimas, o estado ajuda a contar parte da história do Brasil e se mantém como uma forte alternativa para os viajantes que querem curtir boas praias, fato que movimenta o turismo náutico e aumenta o ritmo de passeios em pontos como Ilha de Itaparica, Ilha dos Frades e Morro de São Paulo, além dos municípios de Ilhéus e Porto Seguro.

Chegada dos Cruzeiros

Quando o tema é turismo náutico, um importante setor para a economia da Bahia é o de cruzeiros, que prevê novamente uma alta na demanda deste verão. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia), Salvador receberá nove navios, com 57 escalas e cerca de 298 mil leitos ofertados na cidade. Em Ilhéus, segundo destino mais procurado do estado, cinco embarcações irão marcar presença, com 33 escalas e quase 161 mil leitos.

“A Bahia tem destinos muito queridos pelos cruzeiristas, como Salvador e Ilhéus, na temporada de cabotagem (navios que partem de portos nacionais), além dos de longo curso, que fazem paradas em Porto Seguro”, conta o presidente da Clia Brasil, Marco Ferraz.

Diante do sucesso na procura por cruzeiros que passam pela Bahia, Salvador está se consolidando como porto de embarque, o que garante um aumento de tempo de permanência do passageiro na capital baiana e movimenta diferentes setores da economia, como hotelaria, bares, restaurantes e pontos turísticos. "Ser um porto de embarque é ter os cruzeiristas por mais tempo na cidade, é receber pessoas que embarcam para seguir sua viagem, mas voltam para desembarcar e ir para suas casas. Elas passam duas vezes pelo destino", explica Ferraz.

Para que uma cidade consiga se destacar como porto de embarque, é necessário oferecer a estrutura necessária, que envolve beleza, cultura, localização estratégica e infraestrutura portuária. A Costa Cruzeiros, responsável por alguns dos passeios que envolvem o turismo náutico em Salvador, afirmou que já está dedicando parte da sua oferta para embarques de hóspedes na capital baiana.

"A Costa Cruzeiros já vem dedicando parte de sua oferta de roteiros das últimas temporadas para embarques de hóspedes em Salvador, permitindo que cada vez mais viajantes tenham a oportunidade de vivenciar as atrações e experiências a bordo dos navios da companhia", revela o diretor comercial Ruy Ribeiro.

Costa Diadema tem destino certo em Salvador neste verão | Foto: Divulgação | Costa Diadema

Para o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, os resultados positivos no turismo da Bahia são consequência de um trabalho conjunto dos poderes públicos junto ao trade turístico. "A secretaria tem feito a promoção do turismo náutico da Bahia, em eventos nacionais e internacionais, como o Seatrade Cruise Global, nos Estados Unidos, o mais importante do mundo. Outro fator que merece destaque é o diálogo permanente que o governo mantém com a Clia e as operadoras de viagens, para a ampliação de cruzeiros em portos baianos. O trabalho do Estado motiva novos investimentos privados", diz em nota.



A previsão da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos para a temporada de 2023/2024 revela um aumento. Segundo os dados disponibilizados ao Portal A TARDE, em 2022/2023 foram realizadas 55 escalas e 276 mil leitos ofertados, contra 57 escalas e quase 298 mil leitos na estimativa atual. Em Ilhéus, o ano anterior registrou 30 escalas e uma oferta de 146 mil leitos, também sendo superado por 33 escalas e uma oferta de quase 161 mil leitos para este ano. Dos viajantes de cruzeiro que participaram da pesquisa, 66,2% informaram que o litoral do Nordeste é o destino preferido.

"Se tivermos a confirmação da estimativa de crescimento do turismo náutico, que tem sido uma porta de entrada fortíssima pela quantidade de pessoas que esses navios trazem de uma única vez e exploram parte da nossa cidade, deixando para trás um gasto financeiro importante. Esse turismo tem uma grande importância. As pessoas trazem o seu desejo de conhecer a Bahia, mas também trazem os dólares para contribuir com a aquisição de produtos e serviços da nossa Bahia, contribuindo para a economia. É isso que esperamos", avalia o professor e consultor de finanças e economia, Antonio Carvalho.

Travessia Salvador e "Passeio às Ilhas"

Entre as opções para conhecer as ilhas que fazem parte da Baía de Todos os Santos, aparece a Travessia Salvador – Mar Grande. Normalmente, as embarcações saem a cada 30 minutos do Terminal Náutico da Bahia e seguem para Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Outro destino muito procurado pelos turistas é Morro de São Paulo, que também conta com ofertas em diferentes horários no local.

"O turismo náutico envolve vários segmentos. Seria por exemplo o turismo de aventura, aquele que acontece em Praia do Forte e aqui também, mergulho, preservação das baleias. E o turismo de visita às ilhas, a Ilha dos Frades e Itaparica. Morro de São Paulo é um arquipélago”, revela o guia de turismo Edvaldo Macedo, mais conhecido como Águia. “Ser guia de turismo na parte náutica é um diferencial, você se alegra com o pessoal durante dez horas de navegação", completa.

Segundo informações divulgadas pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), baianos e visitantes costumam comprar o pacote que dá direito ao "Passeio às Ilhas", que cumpre roteiro na Ilha dos Frades e Itaparica, com previsão de saída às 8h e retorno às 17h30. Para realizar o passeio, cada pessoa deve pagar R$ 100.

"A Bahia tem um grande potencial turístico, com diferentes praias, costas e estruturas, o estado acumula um potencial de atração de turismo. O turismo náutico, com toda a beleza que a costa baiana tem, vem sendo explorado cada vez mais, principalmente por visitantes que vêm de todas as partes do mundo", conta o economista.

Salvador e Ilhéus se destacam no turismo náutico da Bahia | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Salvador, turismo e história



Para quem gosta de associar viagem, praia e história, existe a possibilidade de visitar diferentes locais que podem elevar ainda mais o conhecimento pelo aspecto cultural que envolve o turismo da Bahia. Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor da Dimus, Pola Ribeiro, revelou que está em vista a oferta de um passeio envolvendo o Museu de Arte Moderna da Bahia e o Museu do Recôncavo.

"Quando eu cheguei no MAM, estava pronto um píer. O Museu do Recôncavo, que vai inaugurar, tem um outro píer. Tem vários píeres na Baía de Todos os Santos e não tem ainda um projeto que interligue eles com atividades náuticas. Tem um trajeto que é óbvio e importantíssimo de fazer, que é entre o MAM e o Museu do Recôncavo. É um translado de mais ou menos uma hora e meia, num barco médio", destaca.

Segundo Pola, o trajeto acontece com mercadorias há quatro séculos e reúne uma relevante capacidade turística, podendo oferecer ao viajante um dia inteiro de imersão cultural na Bahia.

"É um trajeto que acontece há quatro séculos, com mercadorias que vinham do Museu do Recôncavo quando era engenho. A Baía de Todos os Santos tem toda uma capacidade incrível, que é sempre mal utilizada, mesmo que novas intervenções tenham sido feitas. Esse trajeto entre os dois é fantástico, você entrar no MAM, pegar um barco e ir para o Museu do Recôncavo, passar o dia, voltar para o MAM, então existe esse pensamento", afirma.

Com o clima diferente após o inverno e a baixa temporada, Salvador já começa a receber turistas que querem aproveitar as praias e o sol. De férias na capital baiana, a professora Karla da Silva disse que não tem vontade de ir embora.

"Salvador é incrível. É um pedaço da história, fora toda a parte de arte, de beleza. Ontem a gente viu a Praia do Porto, um pôr do sol que é fantástico, maravilhoso. Em cada lugar que a gente chega é um registro da nossa história. Dá vontade de não sair", destaca.

Bahia se prepara para receber turistas no verão | Foto: Pevê Araújo

Confira a reportagem feita pelo núcleo de audiovisual e documentários do A TARDE Play sobre os pontos turísticos de Salvador: