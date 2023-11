Comércio de Feira vai funcionar no feriado do 15 de novembro | A TARDE

A prefeitura de Feira de Santana autorizou o funcionamento do comércio local, no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, após acordo com o Sindicato do Comércio (Sicomfs) e Sindicato dos Empregados do Comércio (Secofs). A medida foi publicada na última sexta-feira, 10, no Diário Oficial da cidade.

A decisão, que ressaltou a solicitação conjunta do Sicomfs e Secofs, indica que os horários de funcionamento na data, no comércio será de 8h às 14h15 e nos shopping centers, terá programação normal dos dias de feriados.

Ainda de acordo com a medida, “o disposto no artigo anterior não impede o pagamento de horas extraordinárias, assim como de qualquer outro adicional devido, consoante à legislação trabalhista ou acordo coletivo de trabalho”.