Comitê de bacias realiza série de oficinas sobre recursos hídricos | A TARDE

Alagoinhas será o ponto de partida da série de oficinas promovidas pelo Comitê das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Norte e Inhambupe (CBHRNI). De hoje até o dia 12, serão quatro cidades visitadas. Em discussão, o Plano de Bacias, ou Plano de Recursos Hídricos.

O dia 5 de junho foi escolhido para a primeira oficina por se tratar do Dia Mundial do Meio Ambiente. Serrinha, dia 7, Amélia Rodrigues, 10, e Camaçari, 12, completam a lista de cidades que irão receber os debates.

O presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Norte e Inhambupe, Sérgio Bastos, afirma que o plano de bacia desperta uma consciência preventiva que contribui para uma gestão mais qualificada dos Recursos Hídricos.

“O plano de bacias pode trazer melhorias no fornecimento e na qualidade da água, redução de conflitos pelo uso da água e aumento da consciência ambiental entre os cidadãos que nela habitam. Este movimento promove a segurança hídrica e acaba atraindo para a região maior atividade econômica”, destaca Bastos.

As oficinas participativas compõem parte da segunda fase do Plano de Bacias, a do diagnóstico, e a participação da população nessas escutas é fundamental para o mapeamento das necessidades hídricas da região pelo Comitê.

“O sistema de recursos hídricos permite na sua dinâmica e organização, que a sociedade participe e delibere através das suas demandas de como deve ser o uso da água na sua região. E é justamente isso que será construído durante as oficinas, vamos ouvir a sociedade e essas demandas serão incorporadas no nosso plano.”, afirma Sérgio.

As oficinas são abertas à sociedade, incluindo moradores locais, empresários, representantes de organizações não governamentais, instituições educacionais e governamentais. Os interessados podem confirmar sua presença através do link: https://forms.office.com/r/yxRsqqpKHP?origin=lprLink

A importância do Plano de Bacia



O plano de bacia é essencial para os Comitês de Bacias porque define as diretrizes e ações para o gerenciamento e uso sustentável dos recursos hídricos na região. Prioriza intervenções, otimiza o uso da água e coordena as atividades entre diferentes usuários junto com setor público e sociedade civil, promovendo o tão desejado equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.

“A nossa expectativa é que o plano promova a gestão integrada e participativa dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, envolvendo todos os interessados. Ele deve estabelecer metas claras e realistas para que se tenha água em quantidade e qualidade de forma sustentável a longo prazo dentro das expectativas esperadas pela sociedade residente das bacias”, afirma Sérgio Bastos.

Após o término das oficinas participativas e conclusão do diagnóstico do plano, a próxima etapa será a da Cenarização, onde o CBHRNI avaliará vários cenários, levando em consideração as mudanças climáticas, os futuros consumos nas bacias e em qual região eles vão se dar. A finalização do plano está prevista para o primeiro semestre de 2025.

