Comunidades rurais de Pindobaçu recebem unidades produtivas | A TARDE

Território de identidade, conhecido pela grande disponibilidade de licuri, pequenos produtores rurais de Pindobaçu, região Norte da Bahia, foram beneficiados, neste domingo, 19, com uma unidade de beneficiamento de licuri e unidades de classificação e seleção de frutas e hortaliças, além de beneficiamento de mandioca e de produção de óleo babaçu em distritos da cidade.

A comunidade de Lage, onde moram 23 famílias, recebeu a unidade de beneficiamento de licuri com investimento aproximado de R$ 500 mil reais. Na comunidade de Grota do Ferreira, a 14 quilômetros da sede do município, a unidade de beneficiamento de frutas também chegou para 30 famílias. Já a Fazenda Cajueiro, que já tinha uma unidade produtiva de mandioca, teve o equipamento modernizado com a entrega de tratores, máquinas e implementos agrícolas.

Ao todo, são mais de R$ 2 milhões em investimentos nas unidades produtivas. Além de Pindobaçu, também foram beneficiadas as cidades de Mirangaba e Antônio Gonçalves.

Na ocasião, uma autorização foi firmada pelo governador Jerônimo Rodrigues para criação de convênio com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru, para ações de fortalecimento das cadeias produtivas do leite, mandioca e mel. Com investimento de mais de R$ 1 milhão e 500 mil reais, tem a meta de ampliar a renda líquida da unidade de produção familiar de R$ 1 mil para R$ 1.6 mil ao final de dois anos.

A previsão é de que 600 agricultores familiares de Senhor do Bonfim, Pindobaçu, Campo Formoso, Andorinha, Jaguarari e Antônio Gonçalves sejam diretamente beneficiados.