Concurso público na Bahia tem 55 vagas; salários chegam a R$ 4 mil | A TARDE

A Prefeitura de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na Bahia, anunciou a abertura de um concurso público para a contratação de 55 servidores, entre funções de níveis médio e superior. O município também realizará outro processo seletivo, neste caso para criar um cadastro reserva para a convocação de agentes comunitários de saúde (ACS).

São 55 vagas oferecidas pelo concurso. Para a Guarda Civil Municipal, são 30 vagas, todas de nível médio. As demais funções que não exigem formação superior são de fiscal de tributos (5 vagas), fiscal de obras e posturas (3), fiscal de serviços públicos (3) e fiscal de vigilância sanitária (2).

As funções de nível superior são para advogado (1 vaga), agente de fiscalização ambiental (5), auditor fiscal (2), biólogo (1), controlador interno (1), engenheiro ambiental (1) e engenheiro de minas (1). Lembrando que, para garantir a nomeação, o candidato terá que apresentar diploma válido de formação na carreira selecionada.

Todos os servidores selecionados terão carga horária de trabalho de 40 horas semanais e remunerações que variam entre R$1.420,00 e R$4.000,00, a depender da função. A seleção do concurso público vai respeitar a cota de 20% das vagas para pessoas negras (pretas ou pardas) e de 5% para pessoas com deficiência (PCD).

Para participar das seleções, o candidato deve se inscrever no site da Planejar Consultoria, empresa responsável pela realização do exame, até as 23h59 do dia 22 de junho, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.planejarconcursos.com.br. As taxas de inscrição variam entre R$80 para os cargos de ensino médio e R$120 para os de nível superior. Conforme o edital, é possível solicitar isenção até o dia 21 de maio.

Já o outro processo seletivo visa a formação de cadastro reserva para a futura convocação de agentes comunitários de saúde (ACS) pelo município. Serão selecionados profissionais para atuarem nas localidades de Duas Barras, Flores, Mira Serra, Ouricuri, Ponta D’Água e São Rafael, além das Unidades de Saúde da Família (USF) de Alto da Chapada e de Fedegosos. As funções têm 40 horas semanais de carga horária de trabalho e salários de R$2.824,00.

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que vai acontecer no dia 21 de julho e vai abordar questões de português, matemática, informática, atualidades e conhecimentos sobre a história de Morro do Chapéu, além de conhecimentos específicos sobre a função selecionada.

Para o cargo de advogado, também será aplicada uma prova discursiva. Os aprovados na prova objetiva passarão por análise de títulos, e para o cargo de guarda municipal, haverá ainda um exame de aptidão física, previsto para 15 de setembro.

Todas as informações sobre os processos seletivos e requisitos para os cargos podem ser conferidos nos editais, que foram publicados no Diário Oficial do Município do dia 17 de maio de 2024. Os documentos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Morro do Chapéu.

