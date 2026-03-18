Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROJETO DE LEI

Condomínios podem ser multados se não denunciar maus-tratos contra pets

Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/03/2026 - 10:44 h | Atualizada em 18/03/2026 - 10:55

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil
Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil -

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) estabelece a obrigatoriedade de os condomínios residenciais comunicarem casos de maus-tratos a animais domésticos às autoridades competentes. A proposta foi publicada no Diário Oficial da Alba desta quarta-feira, 18.

O texto, de autoria do deputado estadual Felipe Duarte (PP), determina que os condomínios, por meio de seus síndicos ou administradores, denunciem à Polícia Civil e a órgãos especializados qualquer suspeita ou ocorrência de maus-tratos a animais, seja nas unidades privativas ou nas áreas comuns.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba como deve funcionar enterro de pets junto aos tutores em Salvador
Morre Pretinha, companheira do cão Orelha, após dias de internação
Alimentação natural ou ração: qual a melhor dieta para seu pet?

Informações necessárias para a denúncia

O projeto determina que a denúncia contenha o máximo de detalhes possível, utilizando recursos como:

  • Cadastros de moradores, proprietários e visitantes
  • Imagens de câmeras de vigilância
  • Identificação e contato dos tutores
  • Características do animal (espécie, raça, porte)
  • Endereço exato onde o animal e os tutores podem ser localizados

Divulgação interna

O texto diz ainda que os condomínios deverão fixar cartazes, placas ou comunicados em suas áreas de uso comum para informar sobre a existência e o teor da lei.

Multa por descumprimento

Se ficar comprovado que o síndico ou administrador ignorou ou deixou de comunicar os casos, o condomínio pode receber uma multa de até 100 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado da Bahia (UFESP).

Além disso, essa penalidade não impede que outras punições sejam aplicadas, como processos na Justiça nas áreas civil ou criminal.

O autor do projeto destaca que os maus-tratos nem sempre são agressões diretas, incluindo também o negligenciamento de necessidades básicas, como:

  • Falta de água e alimentação adequada
  • Manutenção em locais sem higiene, sem espaço ou sem luz solar
  • Falta de assistência que garanta uma qualidade de vida mínima ao animal

Segundo o PL, a fiscalização do cumprimento da lei e a aplicação das multas ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública.

O projeto agora segue para análise das comissões temáticas da Alba antes de ser votado em plenário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

animais de estimação maus-tratos pets

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil
Play

Novo RG: aprenda a emitir CIN sem agendamento em Salvador e Lauro de Freitas

Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil
Play

Operação apreende mais de R$ 150 mil em espécie na Bahia

Caso vire lei, síndicos serão obrigados a acionar a Polícia Civil
Play

VÍDEO: grave acidente com carreta deixa morto e feridos na BR-324

x