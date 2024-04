Conferência estadual aborda inovações tecnológicas para Bahia | A TARDE

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) dará continuidade, nos dias 4 e 5 de abril, à 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI), evento com objetivo de promover o desenvolvimento de políticas públicas científicas, tecnológicas e inovadoras mais eficazes na Bahia.

Com o tema "Por Uma Bahia Mais Inovadora”, a primeira fase incluiu 11 plenárias macroterritoriais, com cerca de 3 mil participantes e mais de 1000 propostas. Amanhã o evento terá abertura oficial às 18h, com a participação de cerca de 300 representantes eleitos nas conferências macroterritoriais.

O evento contará com painéis dedicados a cada um dos quatro eixos temáticos, com diversos especialistas. No segundo dia, os participantes discutirão e avaliarão as propostas sistematizadas em grupos correspondentes aos eixos. Após essa etapa, uma plenária final será conduzida para analisar as proposições apresentadas nos grupos e elaborar o relatório final da conferência. Esse documento orientará a formulação da nova política estadual de ciência e tecnologia e atenderá as demandas da conferência nacional, que acontece entre os dias 04 e 06 de junho.

Para o secretário da Secti, André Joazeiro, o encontro encerra o trabalho realizado durante as plenárias do interior e da região metropolitana. "Estamos nos preparando para finalizar a 5ª CECTI. Com 11 plenárias macroterritoriais, esse processo foi enriquecedor, marcado por diálogos significativos que percorreram todos os territórios do estado. Juntamos representantes da academia, do setor produtivo, do setor público e da sociedade civil para dar voz às suas necessidades em CT&I. Agora, nos dias 4 e 5, os representantes eleitos contribuirão para a sistematização do documento final. Essas propostas serão essenciais para impulsionar essas áreas em nosso estado”.

O assessor de Planejamento e Gestão da Secti, que é também coordenador Geral da 5ª CECTI, Edson Valadares, compartilha suas expectativas em relação ao evento. “Estou bastante otimista com o que está por vir. Nós fizemos as conferências macroterritoriais de forma brilhante, com aproximadamente 3 mil pessoas participando das discussões. Foram quase mil propostas apresentadas nos quatro eixos. Então, espero que esses quase 300 representantes eleitos possam aprofundar o debate e formular a melhor proposta possível para o desenvolvimento da ciência e tecnologia em nosso estado”.