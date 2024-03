Confira a previsão do tempo na Bahia com a chegada do outono | A TARDE

A chegada do outono está prevista para esta quarta-feira, 20. Apesar da mudança de estação, a maior parte da Bahia vai seguir apresentando características do verão, como calor e tempo seco.

Durante a semana, o sol e o calor vão predominar no estado. Uma massa de ar quente deve impedir que a nebulosidade tome conta de todo o litoral da Bahia, incluindo Salvador.

As mínimas ficarão em torno de 25°, enquanto as máximas devem passar dos 30° na capital baiana. A chuva pode chegar em Salvador no próximo sábado.

Nas regiões norte e nordeste da Bahia, a temperatura pode chegar a 38° nesta semana, com uma sensação térmica de até 40°. No oeste e sudoeste do estado, o tempo pode ficar nublado a partir de quinta-feira, 21, com possibilidade de chuva no período da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não existe alerta de temporais para a Bahia nesta semana.