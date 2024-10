Confira o clima deste final de semana em Salvador

Praia de Piatã - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Neste final de semana em Salvador o clima nublado será predominante com alguma propablidade de incidências de chuvas, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (CODESAL).

A previsão desta sexta-feira, 27, e sábado, 28, o céu permanece nublado com chances de até 40% de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Já no domingo apesar do céu continuar parcialmente nublado, as chances de chuvas fracas e isoladas são menores, de 20%, também a qualquer hora do dia.