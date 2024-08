Congresso religioso deve reunir milhares de pessoas em Camaçari - Foto: Divulgação

Com o mote ‘Declare as Boas Novas!’, acontece até o mês de agosto, o Congresso Anual das Testemunhas de Jeová para 2024. O evento religioso acontece em mais de 239 países, com ao menos 500 idiomas, e na Bahia, será realizado em Camaçari.

O congresso é gratuito e será realizado em três dias, (sexta a domingo), durante os meses de junho, julho e agosto, no Salão de Assembleias de Camaçari (BA), localizado na R. Fazenda Santa, 798 Via Parafuso, km 10 (BA-535).

Segundo o porta-voz Regional das Testemunhas de Jeová, Israel Maia, o evento terá um grande alcance já que conseguirá reunir a capital baiana e a região metropolitana. “Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas. E ficamos felizes de poder compartilhar este programa anual em uma cidade hospitaleira e acolhedora como Salvador e sua região metropolitana”, afirmou.

No evento serão apresentados vídeos baseados na Bíblia, palestras, entrevistas com diversos temas. Na edição de 2023, mais de 12 milhões de pessoas participaram dos cerca de 6 mil congressos realizados em todo o mundo.

Serviço

Evento: Série de congressos de 2024 com o tema ‘Declare as Boas Novas!’, apresentada pelas Testemunhas de Jeová.

Quando: Às sextas-feiras, sábados e domingos durante os meses: junho, julho e agostos de 2024

Horário: Sexta-feira, das 9h20 às 16h55; Sábado das 9h20 às 16h55; Domingo, das 9h20 às 15h35.

Onde: R. Fazenda Santa, 798 Via Parafuso, km 10 (BA-535) - Camaçari - BA.

Quem: Todos na comunidade estão convidados. A participação no evento é gratuita.