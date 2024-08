08/08/2024 às 9:59 • Atualizada em 08/08/2024 às 12:31 - há XX semanas | Autor: Leo Moreira VÍDEO Conhecidos por exibir armas na internet são capturados em operação na Bahia Dupla que se exibia nas redes sociais e estava com bando morreu durante operação da Ficco

Material apreendido com dupla do Bonde do Maluco - Foto: Divulgação

Dois homens que integravam a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), morreram durante uma operação conjunta entre aForça Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira, 8, na BR-101, entre os municípios de Governador Mangabeira e Muritiba. Leia mais:

>> 'Arrombador profissional' de carros é preso durante jogo do Bahia na Fonte Nova

>> Fuzil é apreendido após tiroteio em Salvador De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os criminosos foram alcançados por equipes da FICCO Bahia, do 6° Pelotão da 27ª CIPM e da Cipe Litoral Norte, na BR-101, entre os municípios de Governador Mangabeira e Muritiba. Eles eram conhecidos por exibir armas nas redes sociais e usavam drone para monitorar rivais e a chegada da Polícia. Sabendo da iminência de um possível ataque a um grupo rival na Região do Recôncavo Baiano, as Forças da Segurança iniciaram as varreduras e visualizaram dois veículos. Na tentativa de abordagem, houve confronto. Leia também: Líder de facção e ex-2 de Paus do Baralho do Crime é morto em Maceió Em um veículo modelo Celta, com restrição de roubo, dois traficantes acabaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. O outro automóvel usado por criminosos conseguiu escapar do bloqueio. Com a dupla de resistentes, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, carregadores alongados para pistola (os mesmos que aparecem nos vídeos publicados nas redes sociais), munições, placas de coletes balísticos, drogas, um drone e uma balança. "Continuamos na região do Recôncavo com o objetivo de capturar os traficantes que atiraram nas equipes e fugiram em outro carro. O combate às facções seguirá de forma implacável", garantiu o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.

Compartilhe essa notícia com seus amigos