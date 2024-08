'Arrombador profissional' de carros é preso durante jogo do Bahia na Fonte Nova

A captura dele aconteceu após a 2ª CIPM montar uma operação para reforçar o policiamento no bairro - Foto: Divulgação

Um criminoso não identificado, mas velho conhecido da polícia, foi preso no momento em que arrombava um veículo no Vale de Nazaré, na noite de quarta-feira, 7, próximo ao estádio Arena Fonte Nova, onde acontecia a partida entre Bahia e Botafogo, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A polícia acredita que ele é um dos responsáveis pela 'onda' de arrombamentos a veículos nos últimos jogos do Bahia, nas imediações do estádio. A captura dele aconteceu após a 2ª CIPM montar uma operação para reforçar o policiamento no bairro, devido às diversas ocorrências.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), por volta das 21h, após denúncias, os policiais militares flagraram o criminoso, que tem mais de 10 passagens por delegacias e é acusado de arrombar sete automóveis. Além disso, estava com mandado de prisão em aberto por furto.

As vítimas e o autor foram encaminhados para a Central de Flagrantes.