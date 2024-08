Já comprou? Confira opções de presentes no Dia dos Pais

No Shopping Paralela vai ter um sorteio de duas motos - Foto: Divulgação

O Dia dos Pais, que é celebrado no próximo domingo, 10, é um momento onde a família se reúne com objetivo de estreitar os laços e trocar presentes. Neste sentido, o Shopping Piedade lança uma ação promocional, de 01 a 31/08, na modalidade "compre e concorra", que vai sortear 02 (duas) Motos CG FAN 160 ESDI, em parceria com a Ares Motos.

A cada R$ 150,00 em compras, o cliente troca as notas ficais por um cupom para concorrer ao sorteio, que será realizado no dia 31/08.

Dentre as opções de presentes estão uma Caixa LaCreme Trufas 225g, da Cacau Show, por R$69,99, uma Churrasqueira Elétrica Red, na Le Biscuit, por R$139,89, camisas Polos a partir de R$69,99 ou um Estojo Malbec Club, da Boticário, por R$119,90, e um relógio Casio por R$149,99.