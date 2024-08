Presente Dia dos Pais até R$ 100: mimos para quem gosta de tecnologia

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

O varejo baiano vem surpreendendo positivamente, com forte crescimento nas vendas, como os dados mais recentes mostram, de 10,1% em abril e dos 13,3% de maio, conforme levantamento mensal da Fecomércio-BA. E para o mês do Dia dos Pais, em agosto, a tendência segue favorável, com alta estimada pela entidade de 8% em relação a 2023 naqueles setores que possuem alguma relação com a data comemorativa.

A variação mais elevada deve ser do grupo “outras atividades”, de 12% em relação a agosto do ano passado. Estão inseridos nesse grupo as lojas de artigos esportivos, materiais para escritório, joalherias, lojas de chocolates, entre outros.

E na hora de escolher o presente do Dia dos Pais 2024, vale economizar. Veja uma lista de "mimos" que custam menos de R$ 100. Confira:

Lâmpada inteligente Tramontina E27 – a partir de R$ 43

O dispositivo permite dinamizar um ponto de luz da casa, controlando a iluminação remotamente pelo smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth.

Suporte de celular para carro Ugreen – a partir de R$ 45

O produto possui fixação com clipe e rotação em 360º, sendo compatível com qualquer celular que tenha tela entre 4,7 e 7,2 polegadas

Fone de ouvido JBL C50HI — a partir de R$ 45

Seus alto-falantes contam com drivers de 3,5 mm e o modelo também tem microfone integrado, além de controle por toque no fio.

Power bank Geonav PB6KMB – a partir de R$ 89

O aparelho fornece uma carga de bateria extra ao smartphone sem o uso de tomadas.

Jogo Returnal (PS5) – a partir de R$ 95

Para o pai gosta de jogos com gráficos realistas e muito futurismo

*Lista feita com base em levantamento da TechTudo