"Botafogo é dificílimo de ser batido", diz Ceni após triunfo e vaga

Em noite inspirada de Lucho Rodríguez, o Bahia garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024 ao vencer o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira, 7. Após o apito final, o técnico Rogério Ceni destacou a dificuldade do confronto e a importância do resultado para a equipe tricolor.

"Primeiro gostaria de destacar que o Botafogo hoje ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e é uma equipe dificílima de ser batida. Também gostaria de destacar a parte tática do time. Fizemos um bom jogo, oferecendo poucas oportunidades de gols ao Botafogo", comentou Ceni, ressaltando a qualidade do adversário e a solidez de sua equipe no duelo.



O treinador também mencionou um momento crucial do jogo, quando o Bahia teve a vantagem numérica após a expulsão de um jogador do Botafogo: "Chegamos a sofrer um pouco quando ficamos com um jogador a mais e o Biel entrou para dar mais amplitude e a gente poder rodar a bola mais rápido. A gente ‘apanhou’ um pouco, porque mesmo com um a menos, o Botafogo é uma equipe muito forte fisicamente. É uma equipe que causa bastante dano. Se deixar espaço para eles, a gente sofre muito".

Visando o clássico deste domingo, 11, Rogério Ceni disse que espera conseguir deixar o torcedor azul, vermelho e branco feliz: "A gente espera continuar sendo competitivo, como fomos durante grande parte do campeonato, e agora temos um clássico no final de semana, dentro da nossa casa, então nós esperamos conseguir dar essa alegria para o nosso torcedor. Espero que eles possam sair daqui felizes, da mesma maneira que saíram daqui no jogo de hoje".



Por fim, o comandante tricolor fez uma análise, onde criticou a forma com que os resultados dos jogos interferem na leitura completa da partida, mesmo que o resultado obtido não seja o almejado.

"A gente tende a ver o jogo sempre de trás para frente. Quando ganha, a gente acha coisas muito boas, que nem sempre são tão boas, e quando a gente perde, sempre vemos as coisas ruins. Acho que o time fez uma partida melhor do que nos últimos jogos, mas ainda com defeitos e falhas", afirmou Ceni.