Lucho celebra gol marcado e destaca: "A equipe merecia esse resultado”

Lucho (à esq.) comemora gol abraçado ao companheiro Biel - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 7, o Bahia encerrou o jejum de seis partidas sem vencer ao superar o Botafogo por 1 a 0, em duelo que valia vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2024.

Autor do gol que garantiu o Tricolor de Aço na próxima fase da competição, o uruguaio Luciano Rodríguez celebrou o primeiro gol com a camisa azul, vermelha e branca, destacou a classificação e projetou o clássico Ba-Vi durante entrevista após o apito final.

Muito feliz pelo meu primeiro gol, mas mais importante do que isso, acredito que a equipe merecia esse resultado Lucho Rodríguez - atacante do Bahia

“No domingo nós teremos uma partida importante, um clássico, e tenho certeza que a torcida vai comparecer ao estádio para nos apoiar e sairmos com o triunfo”, afirmou o camisa 17, que marcou o gol do triunfo nos minutos finais da partida, no melhor estilo Raudinei.

Leia mais:

O clássico Ba-Vi está marcado para domingo, 11, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A bola rola a partir das 16h.