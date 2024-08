Após título nacional, Lindsay Camila aceita proposta e deixa o Bahia

Lindsay Camila, ex-treinadora do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Lindsay Camila não fica no comando da equipe feminina do Bahia. O anúncio foi feito pelo Bahia na tarde desta quarta-feira, 7, três dias depois do título da Série A2 do Campeonato Brasileiro conquistado pelas Mulheres de Aço. A decisão foi da própria treinadora, que aceitou proposta para um clube de fora do Brasil.

Em sua passagem pelo Bahia, Lindsay disputou 13 jogos e acumulou nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. De acordo com ela, a decisão sobre a saída não foi fácil, mas declarou que vai torcer para as Mulheres de Aço à distância.

“Não foi uma decisão fácil. Encerro esse ciclo no Bahia com o coração apertado, mas com a sensação de dever cumprido. Conseguimos o acesso, o título da Série A2. Tive a oportunidade de trabalhar com um grupo incrível de atletas e comissão técnica. Sou grata a toda estrutura e apoio que o Bahia me deu e deu ao futebol feminino neste período. Como já falei anteriormente, o futebol feminino no Bahia é uma realidade. Agora, acompanharei de longe, como torcedora, os novos passos desse clube imenso. Deixo meu agradecimento à diretoria, comissão, atletas e à torcida pela parceria”, afirmou Lindsay.

Até a contratação de um um novo profissional para comandar a equipe feminina, a auxiliar técnica Talita Oliveira comanda as Mulheres de Aço no Campeonato Baiano da categoria, que começa neste fim de semana.