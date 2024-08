Kamile Loirão sobre título no feminino do Bahia: "Sentimento incrível"

Loirão em campo pelo Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia conquistou seu primeiro título nacional no futebol feminino. As Mulheres de Aço derrotaram o 3B da Amazônia por 2 a 1 e levantaram a taça do Campeonato Brasileiro da Série A2. As Mulheres de Aço tiveram campanha espetacular, com nove triunfos, três empates, 24 gols marcados e apenas seis sofridos.

A atacante Kamile Loirão é uma das destaques do elenco campeão da A2. Com três gols marcados em sete jogos na campanha vitoriosa, ela falou da emoção da conquista diante da fiel torcida em Pituaçu.

"Estou muito feliz pela conquista da equipe do Brasileiro A2 como um todo, e sou muito grata e me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade de ajudar diretamente na conquista desse título. Trabalhamos muito para chegar neste resultado e fomos persistentes jogo após jogo. Sentimento incrível conseguir atingir nosso maior objetivo", comentou.

Antes de vir para o elenco do Esquadrão, Loirão atuava no futebol europeu, quando defendeu o Spartak Subotica, da Sérvia. A atacante diz que a união do grupo foi fundamental para o acesso e que as Mulheres de Aço irão com tudo na Série A1.

"Conquistamos o título juntas e acredito muito que o Bahia será um time promissor na elite do futebol. Temos uma equipe muito unida e todas nós estamos com o mesmo propósito, sendo assim tenho certeza que teremos um ano brilhante em 2025 na A1", concluiu.