Maldição Borduchi? Bahia não ganhou nenhuma partida desde estreia de Iago

O lateral Iago Borduchi foi contratado em janeiro pelo Bahia, com estreia prevista para julho. O vasto tempo de espera gerou ansiedade na torcida, que agora é brindada com uma longa sequência sem vitórias desde a estreia do atleta. Fica a questão: é coincidência ou Iago faz parte do problema?

Já são seis partidas de Iago com o traje tricolor, três derrotas e três empates. Destes, o lateral foi titular em três (reveses contra Cuiabá e Fluminense e 1 a 1 ante o Atlético-GO. Nas partidas restantes (Botafogo, Internacional e Corinthians), Iago entrou no decorrer do jogo.

A situação fica ainda mais estarrecedora, para não dizer esclarecedora, quando ocorre a comparação com os seis embates antes do debute do jogador: quatro triunfos e duas derrotas.

A seca de seis jogos resultou não apenas na revolta da torcida, mas na saída do Tricolor do G-4. Atualmente o Bahia está na sétima posição, e a tendência é de baixa.

Além disso, os próximos jogos são cruciais para o Bahia: Botafogo na Copa do Brasil e, em seguida, Ba-Vi na Fonte Nova.

A culpa é dele?

Nas redes sociais chovem críticas ao desempenho do lateral. A principal reclamação da torcida é a aparente incapacidade de Iago em exercer a função básica de um lateral: defender.

"Abriram uma nova rua lá no Rio de Janeiro: a avenida Iago Borduchi", anunciou João Dannemann no X, antigo Twitter. "Água com gás e Iago Borduchi", atacou Gustavo Ítalo, difamando o líquido gaseificado de lambuja.

Veja outras críticas:

Imagens da marcação de Iago Borduchi no lado esquerdo do Bahia 👏👏pic.twitter.com/FI7rvr19Rr — dioguinho (@diogowski) August 4, 2024

Iago Borduchi não fez uma boa partida desde que chegou. Completamente fora de sintonia tanto ofensivamente quanto defensivamente. — Iago Maia (@iagomaia_) August 4, 2024

Iago Borduchi foi um delírio coletivo? Esse cara ficou na Bundesligue. Que partida terrível! O problema é que hj a lista é grande... — Breno Martinez (@BrenoBahia88) August 4, 2024

Iago da pra cravar sim

Joga sem vontade

Horroroso, um bicho preguiça em campo. A diferença de Luciano Juba pra Iago Borduchi é ABSURDA. — Victor Torres (@theking_bets) August 4, 2024

Amado na Alemanha



Antes de desembarcar no Salvador International Airport, Iago era destaque no discreto Augsburg, da Alemanha. Na última temporada da Bundesliga, a equipe terminou na décima primeira posição.

Ele atuou entre 2019 e 24 no Augsburg, disputando 97 jogos e marcando cinco gols. Na despedida, ele foi homenageado pelos torcedores alemães.