07/08/2024 às 12:12 • Atualizada em 07/08/2024 às 14:06 - há XX semanas | Autor: Da Redação SE LIGUE Bahia x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações Confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil será nesta quarta

Após empatar no RJ, Esquadrão precisa de triunfo simples para se classificar para as quartas de finald da Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Há seis jogos sem saber o que é um triunfo, o Bahia tem a oportunidade de mudar esta escrita diante da sua fiel torcida Tricolor. O Esquadrão de Aço recebe o Botafogo, logo mais às 19h, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Leia mais: >> Everton Ribeiro sobre a má fase do Bahia: "rever os nossos conceitos"

O jogo será transmitido pelos canis SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). No apito, Rafael Rodrigo Klein (RS) será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Michel Stanislau (RS). Na cabine do VAR, Daniel Nobre Bins (RS) será o árbitro de vídeo.

Os comandados de Rogério Ceni empataram o jogo de ida no Rio de Janeiro por 1 a 1 e precisam de um simples triunfo para avancar de fase. Caso o jogo termine empatado, a vaga para às quartas de final será decidida nas cobranças de pênaltis. Por estar nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia garantiu R$ 3,465 milhões de premiação. Caso avance, o Tricolor vai faturar mais R$ 4,515 milhões. Com os R$ 2,205 milhões garanidos na terceira fase, já são R$ 9 milhões em premiações. Prováveis escalações Como fez escalações diferentes nos últimos jogos pelo Brasileirão, a tendência é que Rogério Ceni venha com força máxima diante dos cariocas. Em tratamento no departamento médico, as únicas baixas são o lateral-direito Gilberto, o atacante Ademir e o volante Acevedo. Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Provável escalação do Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto (Thiago Almada); Savarino e Igor Jesus.. Técnico: Artur Jorge.

Compartilhe essa notícia com seus amigos