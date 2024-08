Bahia está pronto para pegar o Botafogo; confira a provável escalação

Tricolor fez treinamenos técnico-táticos no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia está pronto para pegar o Botafogo. O Tricolor recebe o time da estrela solitária nesta quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O grupo iniciou o trabalho final nesta terça-feira, 6, assistindo a um vídeo no auditório. Após o aquecimento com o preparador físico Danilo Augusto, o grupo aperfeiçoou finalizações a gol. E seguida, o técnico Rogério Ceni ministrou um treinamento técnico em campo reduzido. O grupo encerrou a preparação com cobranças de pênaltis a exaustão.

O volante Rezende treinou normalmente pelo segundo dia seguido. O atacante Ademir e o lateral-direito Gilberto estão vetados pelo departamento médico. Eles deram continuidade ao tratamento de suas respectivas lesões.

Com isso, o Bahia deve manter a mesma base em relação a escalação com Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Após empatar o jogo de ida por 1 a 1 no Engenhão, o Esquadrão precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Caso o placar de empate persista, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.