Everton projeta decisões para o Bahia: "São duas finais para nós"

Everton Ribeiro é o capitão do Bahia - Foto: Divulgação/EC Bahia

O Bahia vive seu pior momento na temporada. A equipe amarga a uma sequência negativa de seis jogos sem vencer, sendo três empates e três derrotas. Em entrevista a coletiva na tarde desta terça-feira, 6, o capitão Everton Ribeiro revelou que o grupo se reuniu para ajustar os erros. Ele projeta o jogo contra o Botafogo, pelo jogo de volta oitavas de final da Copa do Brasil.

"Acredito que a gente sabe que o nosso momento não é o melhor. A gente não vinha de derrotas em sequência durante todo o ano. Paramos para conversar, reunimos só nós jogadores. A gente sabe que é um momento difícil, mas que pode mudar tudo com esses dois jogos importantes. Como eu falei na saída do jogo, são duas finais para nós que temos que dar essa resposta para o torcedor. Sabemos que podemos mais do que a gente vem fazendo e vamos deixar tudo dentro de campo pra gente reverter essa situação e classificar nessa quarta-feira", pontuou.

Após o revés contra o Fluminense, Éverton reforçou que é hora de mudar conceitos. Ele explicou que a parte técnico-tática é de responsabilidade de Rogério Ceni e que tem confiança na maneira que a equipe tem jogado.

"O que eu quis dizer mais sobre nós jogadores. Parte tática, campo, isso é com o professor Rogério. le vem passando desde o começo do ano um jeito de jogar e eu acredito que seja o que mais extrai o nosso melhor. A gente já mostrou isso. Como eu falei, o que eu quis dizer na saída do jogo foi que temos que mudar a nossa postura dentro de campo e nos jogos que a gente deseja na hora de marcar, na hora de finalizar bem. Isso que vai nos fazer voltar a vencer, duelar com cada bola e fazer bem feito as coisas dentro de campo. Isso que pode mudar o nosso momento para um momento melhor, como a gente já mostrou durante esse ano", comentou.

Apesar do momento difícil, Everton ressalta que a parte emocional da equipe não tem sido um obstáculo. Ele pediu concentração para a decisão que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, que será nesta quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova.

"Nesse momento é hora de todo mundo remar de um lado só, como vem sendo, só que fazer o nosso melhor. Independente do que vai acontecer, do que vem acontecendo. A gente sabe o que a gente pode fazer, que pode ser melhor do que está sendo feito. Trabalhar hoje, preparar bem para esse jogo, entrar 100% focado e fazer bem feitas as coisas dentro de campo. Vai ser um jogo difícil, um dos melhores times do brasileiro nessa temporada. Então, a gente sabe que vai ter que ser o nosso melhor jogo para poder sair classificado nessa quarta-feira", complementou.

Questionado sobre a má fase de Cauly, Ribeiro crê que não há nada em específico e enalteceu a qualidade do colega, que conta com o apoio do grupo.

"Acredito que não. Cauly é um jogador especial. A gente sabe que ele tem muita qualidade. Esperamos muito dele. Ele sabe que é muito importante para nós e vamos passar por esse momento juntos. Sabemos que um só jogador não pode fazer a diferença. Precisa de todo o grupo rendendo e nós juntos vamos fazer um grande jogo para a gente passar de fase e recuperar os pontos no brasileiro", disse.

Os gols perdidos por Luciano Rodríguez contra o Fluminense chamaram a atenção. O capitão tricolor acredita que Lucho segue em fase de adaptação em relação ao time.

"A gente sabe que ninguém gosta de perder gol. Ele ainda está conhecendo os companheiros, nós estamos nos adaptando a como ele gosta de jogar, onde ele prefere receber um passe. A gente sabe da qualidade dele. Esperamos que o mais rápido possível que ele possa desenvolver todo o seu futebol e vai nos ajudar muito nessa reta final de temporada. Estamos num momento importante e ele vai ser muito importante para a gente", concluiu.