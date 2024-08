Bahia é o segundo pior time do Brasileirão nos últimos cinco jogos

No último jogo, o Bahia perdeu para o Fluminense no Maracanã - Foto: Celo Gil | Divulgação.| EC Bahia

Sem vencer uma partida pelo Brasileirão desde o dia 10 de julho, o Bahia é o segundo pior time da competição contabilizando o recorte dos últimos cinco jogos. Desde o triunfo diante do Athletico-PR, o Tricolor conta até aqui três empates e duas derrotas, deixando de vez o G-4 e se afastando do primeiro pelotão.

Com apenas dois pontos conquistados no recorte, o Bahia só pontuou mais do que o Atlético-GO, que somou um ponto. O Dragão é o pior time do Brasileirão como um todo, já que ocupa a última posição, com 12 pontos em 21 partidas disputadas. Inclusive, apenas o Bahia não derrotou o time goiano nas últimas rodadas.

A situação do Bahia preocupa os torcedores pela queda de rendimento extensa. Curiosamente, nos últimos cinco jogos que não venceu, o Tricolor enfrentou os cinco últimos colocados. Foram derrotas para Corinthians e Cuiabá, na Arena Fonte Nova, Fluminense, no Maracanã, além de empates contra Internacional e o próprio Atlético Goianiense.

A queda de desempenho e de resultados fez o Bahia se afastar do G-4, onde permaneceu por quase todo o primeiro turno. O Tricolor vai queimando sua gordura no campeonato e ainda segue na primeira parte da tabela. Hoje está em sétimo, com 32 pontos conquistados. A distância para os quatro primeiros é de cinco pontos.

O momento ruim foi admitido pelo técnico Rogério Ceni. "Temos que melhorar no individual e coletivo. Já mostramos coisas boas esse ano. Temos que voltar a vencer. Só somamos um ponto no segundo turno, é pouco. Temos que buscar o objetivo que foi traçado pelo clube e por nós", afirmou o treinador, visivelmente preocupado.

Em contrapartida ao Bahia, o rival nordestino Fortaleza é, junto com o Fluminense, o time que mais pontuou nesse recorte, com 13 pontos. O Tricolor cearense chegou ao terceiro lugar, com 39 pontos e ainda contando com um jogo a menos.

O Bahia terá a chance de acabar com a seca pelo Brasileirão no próximo domingo, 11, no clássico contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Leão está embalado após duas vitórias seguidas.

Antes disso, o Tricolor terá pela frente o Botafogo, na quarta-feira, 7, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.