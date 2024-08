Bahia inicia preparação para pegar o Botafogo pela Copa do Brasil

Elenco tricolor durante atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

Um dia após se derrotado pelo Fluminense, o Bahia muda o foco e dá inicio a preparação para enfrentar o Botafogo, em jogo marcado para esta quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia mais:

>> Ferran Soteropolitano? CEO do Grupo City pode virar cidadão da capital

Os titulares no revés no Rio de Janeiro realizaram atividade de recuperação físicam entre a academia e a fisioterapia. Os que atuaram menos de 45 minutos treinaram no campo 1 do CT Evaristo de Macedo. Substituído no primeiro tempo após sentir um incômodo muscular, o lateral-direito fez tratamento no departamento médico.

Já no campo 2, o restante do grupo trabalhou com o técnico Rogério Ceni, que dividiu dois times e um coringa para uma atividade tecnico-tática, com regras de passes e número de atletas no terço final. A comissão técnica continuou com o trabalho, dessa vez em campo reduzido e duas metas.

Por fim, os atletas aprimoraram cobranças de pênaltis. Recuperado de lesão muscular, o volante Rezende treinou normalmente. Já o atacante Ademir seguiu em tratamento, enquanto o volante Acevedo fez fortalecimento muscular.

Após empatar o jogo de ida por 1 a 1 no Engenhão, o Esquadrão precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Caso o placar de empate persista, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.