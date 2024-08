"Recuperamos nossa confiança", afirma Everaldo após classificação

Everaldo, camisa 9 do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia quebrou uma sequência de seis jogos sem vencer na noite desta quarta-feira, 7, após conquistar um triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, que garantiu a equipe comandada por Rogério Ceni na próxima fase da Copa do Brasil de 2024.

Depois do apito final, na zona mista da Arena Fonte Nova, o atacante Everaldo ressaltou que o resultado foi crucial para o time recuperar a confiança para o restante da temporada: “ Recuperamos nossa confiança, que estamos tanto precisando”.

‘’A gente vem de uma oscilação, principalmente no Campeonato Brasileiro, e esse triunfo hoje, em um jogo de mata-mata, contra uma equipe qualificada, mostra que a gente conseguiu pôr em prática aquilo que a gente vem fazendo”, garantiu o camisa 9 tricolor.

Leia mais:

Gol no fim rende elogio de Luis Suárez à Lucho: "goleador"

Lucho celebra gol marcado e destaca: "A equipe merecia esse resultado”



Everaldo ainda destacou o empenho do grupo para buscar a classificação às quartas de final da competição.



“Fomos muito aguerridos. O grupo todo está de parabéns, tanto quem começou jogando, quanto quem entrou no decorrer do jogo, deu a vida em todas as disputas”, afirmou.

Por fim, o centroavante disse que o elenco vai tentar fazer história nesta Copa do Brasil: “Ano passado a gente deixou a classificação para as semis escapar, mas esse ano nós temos a oportunidade de passar dessa fase de quartas de final, que o Bahia nunca passou”.