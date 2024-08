Gol no fim rende elogio de Luis Suárez à Lucho: "goleador"

Luciano Rodríguez marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Autor do gol que garantiu o Bahia na próxima fase da Copa do Brasil de 2024, Luciano Rodríguez marcou pela primeira vez com a camisa tricolor nesta quarta-feira, 7, contra o Botafogo.

De uruguaio para uruguaio, o gol marcado no fim rendeu ao camisa 17 da equipe azul, vermelha e branca uma mensagem do craque e ídolo Luis Suárez, que estava acompanhando o jogo do Esquadrão para prestigiar a jovem joia uruguaia.

Nas redes sociais, o lendário camisa 9 uruguaio utilizou os stories do seu perfil no instagram para elogiar Lucho: “Boa, goleador”, escreveu Suárez. Confira: