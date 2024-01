Construção da BA-649 já tem 60% das obras já concluídas | A TARDE

A construção da Rodovia BA-649, responsável por conectar as cidades de Itabuna e Ilhéus, atingiu cerca de 60% de conclusão. O trecho de 18 quilômetros tem o objetivo de facilitar a mobilidade e tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2024.

Cerca de 510 mil moradores serão diretamente beneficiados no sul da Bahia. O investimento na rodovia será de R$ 202 milhões. A construção vai contribuir para impulsionar o turismo, comércio, indústria e serviços da região.

O superintendente de Infraestrutura de Transportes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Saulo Pontes, destacou que a obra cria novas perspectivas para o desenvolvimento industrial e comercial do Sul da Bahia.

"Com quatro pontes e o viaduto planejados, a rodovia promoverá uma conectividade mais efetiva em toda a região. A construção do semi-anel Norte é um passo estratégico para ampliar as oportunidades de desenvolvimento. Este é um investimento planejado para catalisar não apenas o crescimento econômico, mas também a qualidade de vida para as pessoas", disse.

Anísio Freitas, proprietário de uma pousada em Ilhéus, expressou otimismo sobre o impacto da rodovia no setor hoteleiro. "A construção desta rodovia é uma notícia muito bem-vinda para o nosso negócio. A facilidade de acesso certamente atrairá mais turistas para Ilhéus, representando uma oportunidade significativa para o crescimento do setor hoteleiro", pontuou.

O projeto inclui a implementação de quatro pontes e um viaduto, visando não apenas facilitar o deslocamento entre as cidades, mas, também, aprimorar a conectividade regional.

Lucindo dos Santos, morador local, comentou sobre os desafios diários. "Os engarrafamentos são constantes, e a demora no deslocamento afeta diretamente a rotina de quem precisa atravessar essas cidades. A construção da BA-649 é uma esperança para uma mobilidade mais eficiente e menos estressante".