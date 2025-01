Convênio com Prefeitura vai requalificar centro de geriatria da Osid

Vão ser repassados ainda este ano R$ 6,8 milhões para reforma e aparelhamento da estrutura física do centro - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Um convênio foi firmado nesta sexta-feira, 27, entre a Prefeitura de Salvador e as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) para a requalificação do Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães (CGGJM), no valor total de R$ 12,8 milhões, sendo que pelo menos R$ 10 milhões já foram captados por intermédio do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI), para o qual pessoas físicas e jurídicas podem destinar recursos no momento da declaração do Imposto de Renda.

A assinatura do termo de fomento foi feita pelo prefeito Bruno Reis, pelo secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Júnior Magalhães, e ainda pela superintendente da Osid, Maria Rita Lopes Pontes, na sede da entidade, no Largo de Roma.

Ainda este ano, de acordo com a parceria, vão ser repassados R$ 6,8 milhões para a reforma e aparelhamento da estrutura física do centro, que é voltado para pessoas idosas. O restante vai ser repassado em outras duas parcelas.

Bruno Reis relembrou a criação do FMPI, ainda na gestão do ex-prefeito ACM Neto.

“Quando eu era secretário de Promoção Social, foi apresentada a importância da criação de um fundo para permitir a captação de recursos. Nós já tínhamos um fundo dos direitos da criança e do adolescente e podia ser criado um fundo municipal dos idosos. Eu tive a missão de convencer o prefeito à época. Neto encaminhou o projeto para a Câmara, a gente aprovou e a partir disso começamos a captar os recursos”, afirmou.

A partir daí, já foram captados mais de R$ 23 milhões pelo fundo. Reis anunciou ainda a desapropriação da casa onde Santa Dulce nasceu, no Barbalho, onde vai ser implantado um memorial.

“Eu sou um homem de muita fé e sei da importância de Santa Dulce e do trabalho que vocês realizam. É uma alegria poder deixar esse presente de Natal para as Obras na última sexta do ano”, disse.

O prefeito destacou também a relação antiga da gestão municipal com as Obras Sociais Irmã Dulce, com iniciativas como o Hospital do Homem e ações para o fomento do turismo religioso.

“Isso mostra a importância de um trabalho feito com seriedade, iniciado com Neto e que a gente deu continuidade. Temos muitas parcerias com as Obras Sociais, como o projeto para a requalificação da praça e o programa de desenvolvimento da Península Itapagipana”, pontuou.

Júnior Magalhães afirmou que este é o segundo termo assinado com a Osid fruto do Fundo do Idoso. “A gente conseguiu dar celeridade a esses termos, e eu fico muito feliz, mais uma vez a gente confirma o caráter de respeitabilidade das Obras Sociais Irmã Dulce, a referência que é no Brasil, produzindo milagres diários e beneficiando milhares de pessoas”, pontuou.

A superintendente da Osid ressaltou o apoio da prefeitura ao longo dos anos em ações na área social, na saúde e no turismo religioso. Maria Rita destacou ainda a atenção à população idosa, que tende a crescer nos próximos anos diante da curva etária observada especialmente na última década.

“Graças ao apoio de vocês, a gente consegue pensar nesse projeto de melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos”, declarou.

A gerente de captação de recursos da Osid, Fagna Freitas, salientou a atuação do FMPI.

“Em nome das Obras, a gente está muito feliz. O Fundo do Idoso é de uma importância muito grande. Poucas cidades do Brasil têm um fundo do idoso, e o nosso é atuante, funciona, tanto que a gente está com um projeto de R$ 12 milhões, e desse valor R$ 10 milhões já captados. Estamos fechando esse projeto, se Deus quiser, no máximo até fevereiro com 100% da captação, inclusive já colocando um novo, acreditando que o fundo funciona de fato”, finalizou.