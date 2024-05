Coordenadora é esfaqueada por suposto motorista de secretaria na Bahia | A TARDE

Pacientes e funcionários do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas passaram por um tenso momento nesta terça-feira (30). Isso porque, um homem, de 40 anos, esfaqueou uma colega de trabalho na cidade do extremo sul baiano.

Depois de ameaçar e cumprir, ele teria sido detido em flagrante. A ida do rapaz à unidade hospitalar tinha por objetivo a assinatura do termo de afastamento do trabalho. Mas, ao chegar no hospital, ele sacou uma faca e golpeou a vítima.

Segundo informações divulgadas pela TV Santa Cruz, a moça é coordenadora do ‘Programa Melhor em Casa’ e o suspeito seria um suposto motorista da Secretaria Municipal de Saúde.

Detalhes

Os golpes atingiram as regiões das mãos e do rosto. Rapidamente, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi levada ao centro cirúrgico do hospital onde ocorreu o crime. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

O motivo do afastamento do homem não foi divulgado, porém a família mencionou que ele tem problemas psicológicos.

O Portal MASSA! apurou que funcionários da unidade hospitalar que contiveram o suspeito e, em seguida, militares o levaram a uma unidade policial.

Neste momento, a 1ª Delegacia Territorial (DT/ Teixeira de Freitas) investiga o caso e depoimentos foram coletados, assim como imagens de câmeras de segurança vão ajudar na investigação do crime.

Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Teixeira de Freitas, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.