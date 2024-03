Corpo carbonizado é encontrado em porta-malas de carro na Bahia | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado parcialmente carbonizado, dentro do porta-malas de um carro totalmente queimado, na cidade de Itabuna, no sul do estado. O caso aconteceu neste sábado, 16.

Segundo informações preliminares, a suspeita é que a vítima seria Roberto Carlos de Jesus Silva, de 23 anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e estava desaparecido desde sexta-feira, 15.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) encontraram o corpo em uma zona de mata no bairro de São Roque, próximo a condomínios residenciais.

Os agentes isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia no local, além de remover o veículo e o cadáver, que vai passar por necropsia.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado, e que ainda não tem detalhes sobre o ocorrido, nem sobre a identidade da vítima, pois as apurações seguem em andamento e o corpo passará por exames.