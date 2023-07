Corpo de baleia que pareceu chorar após encalhar é levado para aterro

O corpo da baleia jubarte que morreu após encalhar na cidade de São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador foi removido nesta quinta-feira, 20, e levado para um aterro. O caso ganhou notoriedade após um vídeo em que o animal parece chorar enquanto estava escalhada.

De acordo com o projeto Baleia Jubarte, o animal foi içado e colocado em uma carreta, para ser levada para um aterro sanitário, com a ajuda da prefeitura de São Francisco do Conde e da empresa de combustíveis Transpetro.

Ao A TARDE, o projeto detalhou que o animal pesava cerca de 22 toneladas e o processo de remoção da baleia levou quase um dia inteiro. O processo foi registrado em vídeo, em que mostra o mamífero amarrado a uma corda para ser tirado do mar.

Segundo informações do Projeto Baleia Jubarte, a baleia faleceu por causas naturais. Anteriormente, a entidade já havia destacado a possibilidade de eutanásia pelo fato do animal estar ferido, mas a morte ocorreu antes que o procedimento fosse realizado.

A baleia foi a primeira que encalhou na Bahia neste ano. Segundo o Baleia Jubarte, mesmo com o acompanhamento de equipes técnicas, “ficou evidente de que ele apresentava um problema preexistente ao encalhe, ou seja, já encalhou em má condição física”.

Veja vídeo:

null Divulgação | Baleia Jubarte